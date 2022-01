Álvaro Morte ha sido uno de los asistentes a la primera gala de entrega de los Premios Carmen, que concede la Academia de Cine Andaluz. Una cita que se ha celebrado en el Teatro Cervantes de Málaga y en la que Antonio Banderas ha recibido el ‘Carmen de Honor’ por ser el mejor embajador del cine andaluz tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

A la gala han acudido numerosos rostros conocidos del panorama nacional, entre ellos, el intérprete de La casa de papel, que no ha dudado en atender a las cámaras de la agencia Gtres ahora que la ficción ha puesto punto final a su última temporada.

Muy elegante, vestido con un original esmoquin de Pedro del Hierro con americana de terciopelo azul, el actor de ha mostrado encantado de estar en Málaga y de que se haya organizado un acto como este: “es maravilloso. Primero que podamos volver a empezar a celebrar eventos con todo lo que hemos pasado, con todo lo que estamos pasando. Eso ya es maravilloso. Segundo, que se genere una academia de cine aquí en Andalucía, que es una tierra en la que yo creo que hacía falta una academia de cine, por todos los recursos que aporta, por toda la gente que nos dedicamos a esto dentro de Andalucía. Yo como andaluz me siento muy orgulloso de que se genere esto, que estén estos premios aquí, que me han invitado, que piensen que yo puedo ser una persona que pueda entregar un premio, me llena de emoción y de alegría. Honrado de estar aquí”, ha dicho.

A raíz especialmente de su papel en La casa de papel, Morte se ha convertido en un intérprete conocido a nivel mundial, pero él lleva bastante bien este tema: “bueno, sí que es verdad que el profesor y Ramón de Gea han sido personajes que han dado la vuelta al mundo y yo estoy muy contento e intento dejar que eso quede ahí. Intento tomarme las cosas con humor y que no me afecte demasiado. Yo hablo con mis amigos de toda la vida y bueno, intentamos como poner perspectiva sobre el asunto y decir fíjate dónde estábamos hace unos años y dónde estamos ahora. Pero, sobre todo, tomarlo con humor”, ha dicho.

Aunque en estos momentos es uno de los actores más conocidos de nuestro país, se convirtió en un rostro destacado cuando ya había cumplido cuarenta años. El intérprete no ha dudado en dar un consejo a quienes empiezan su carrera: “mira, yo lo que le diría a toda esta gente, es que si lo que les gusta es la interpretación y el mundo de los actores, lo que les tiene que gustar es el camino. No creo que nadie deba meterse en este mundillo esperando únicamente llegar a algún tipo de éxito en un futuro. Creo que si te gusta el trabajo duro, que te digan que no en los castings, que haya meses que no sepas cómo vas a llegar a fin de mes, las desilusiones y las alegrías y las emociones encima de un escenario, el peor escenario de España y que puedas tener alguna oportunidad, algún momento. Si te gusta todo eso, dedícate a ser actor. Si solamente vas buscando que un día llegue el éxito, dedícate a otra cosa”, ha sentenciado.

A pesar de que La casa de papel ha llegado a su fin -aunque Netflix ha anunciado una precuela centrada en la figura de Berlín-, el actor ha confirmado que mantiene una relación muy buena con sus compañeros: “una relación maravillosa. Tenemos un chat, nos hablamos, nos vemos, aunque menos de lo que quisiéramos. Hoy, por ejemplo, voy a entregar un premio con Belén Cuesta a la que amo profundamente y estoy muy contento de verla. Hoy nos hemos encontrado en el hotel y nos da muchísima alegría. O sea que la relación que tenemos es maravillosa”, ha dicho. Aún así, no ha querido dar más detalles sobre la precuela que anunciaba la plataforma a finales de año u otras posibles temporadas de la ficción.

Muy discreto con su vida privada, el actor tampoco ha querido pronunciarse sobre aspectos más personales: “estoy bien, mi corazón está maravillosamente lleno”, ha asegurado. De lo que sí ha hablado es de nuevos proyectos y de su deseo de volver al teatro lo antes posible: “lo que pasa es que estando las cosas como están, todavía no se puede. Pero sí, tengo muchísimas ganas de retomar el trabajo con `300 pistolas´, la compañía y de volver a sentir el contacto con las tablas y con el público aquí cerca, que me emociona muchísimo”, ha recalcado.