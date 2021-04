Carme Chaparro ha vuelto a sorprender a sus seguidores con su última publicación en sus redes sociales: «Hoy, tirando cosas viejas, he encontrado esto», escribía en su post. La imagen publicada era una nota en la que se podía leer: «Estás cada día más vieja pelleja y eres una inútil como presentadora. Un florero con arrugas y celulitis. Falsa y tramposa. Te veo en Majadahonda y vomito, como tus compañeros de Telecinco, que no te soportan».

La comunicadora explicaba entonces qué era lo que sus seguidores estaban leyendo: «La persona que lo escribió, hace casi 20 años, me estará leyendo. Sé que fuiste tú. Y sigues siendo un mierda. Llegó a casa por correo postal, con mi nombre intencionadamente mal escrito».

Chaparro describía así cómo empezó a recibir estos anónimos hace dos décadas, y que siguieron llegando a su buzón durante un tiempo. «No le di más importancia. De hecho, pensé que lo había tirado. Un, o una, imbécil más. Luego llegaron más anónimos. Con faltas de ortografía demasiado evidentes como para ser reales. Alguien intentando parecer inculto».

Pero en ningún momento decidió denunciar ante la policía, a pesar de que los mensajes intimidantes fueron a más: «Dos o tres meses después empezaron las amenazas de muerte. No se lo conté a nadie. Pensé que no se podía hacer nada. ¿De qué iba a valer la pena», describe admitiendo además que «vomitaba del miedo que tenía».

No se bloqueó y terminó averiguando quién se escondía detrás de estos anónimos, gracias a que reparó en los matasellos que ubicaban al autor en distintos puntos de la geografía española. «Lo descubrí por casualidad, comiendo con una amiga a quien se lo conté. Día tal en Bilbao. Día cual en Valencia (…) Los lugares y las fechas coincidían con la gira promocional de alguien que trabajaba muy, muy cerca de mí».

«Nunca se lo dije, y hoy creo que tenía que haberlo hecho. Y no solo eso, contárselo a mis jefes y denunciar en la policía. Exponer al monstruo», reflexiona desvelando además que «alguna vez que nos hemos encontrado, viene a saludarme como un perrito faldero».

Por último, Carme termina su post con una observación: «Denunciad, buscad apoyo, exponed a los que os hacen daño. Las amenazas no se toleran, nunca. Porque ese ser quizá se lo esté haciendo ahora a otra mujer. Y esa mujer esté asustada. Y yo podría haberlo evitado».

Criticada tras su denuncia

Nada más compartir esta vivencia con sus followers, los mensajes de apoyo no se hicieron esperar. «Que se asuste el miedo», escribía Alejandro Sanz. «Qué vida mas triste la de ese ser», decía Paula Echevarría. Algunos además destacaban acordarse de la historia, y otros exponían su asombro ante lo que acababan de leer.

Pero entre tanto cariño y solidaridad hacia la comunicadora, también ha habido quien la ha criticado. Y Carme Chaparro no se ha amilanado y ha compartido algunas de estas respuestas: «Algunos de los comentarios de mi muro son la razón por la que muchas víctimas no denuncian. Que si me lo he inventado, que si acuso a alguien solo por likes, que si soy una estafadora…». Y da por zanjada la polémica con una explicación contundente: «Y ¿por qué no denuncio ahora? Porque acabaría condenada yo por injurias y calumnias».