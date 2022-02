Los amores de Isabel Díaz Ayuso: su pasado, su presente y su ¿futuro?

En tan solo unos años Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en una de las políticas del momento. Se encuentra en un buen momento profesional, está de lo más volcada con sus proyectos laborales. Dejando este asunto a un lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid siempre se ha mostrado muy celosa de su intimidad y poco se sabe de su vida sentimental. Prefiere mantenerla en un segundo plano, aunque sí es cierto que ella misma ha revelado algún que otro detalle.

Díaz Ayuso estuvo casada entre los años 2008 y 2011 con un empresario que se dedica al mundo del golf, tal y como reveló el periódico El País. Sin embargo, la identidad de su ya exmarido sigue siendo un misterio hoy en día, pues Isabel siempre ha querido proteger su imagen.

Otra de sus parejas fue el peluquero y estilista Jairo Alonso, con quien terminó en noviembre de 2020 tras cuatro años de relación. Pese a que en el terreno sentimental no les fue del todo bien, ambos mantienen una buena amistad. Isabel y Jairo se conocían desde que eran tan solo unos niños y comenzaron su relación amorosa tras reencontrarse en Sotillo de la Adrada -Ávila-, municipio del que era el padre de Ayuso. Afianzaron su romance cuando la carrera política de Isabel Díaz Ayuso comenzaba a despegar.

En la actualidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra felizmente en una nueva relación con Alberto González, un sanitario divorciado de 43 años padre de tres hijos. La revista Lecturas fue quien publicó unas fotografías en las que aparecían ambos besándose y paseando junto al mar.

Tras esa publicación llegó otra por parte de Diez Minutos en las que Isabel Díaz presumía de pareja en la fiesta Pequeña Cuba que fue celebrada en la Plaza de las Salesas, en Madrid.

Ayuso y la maternidad

Durante su paso por Mi casa es la tuya, espacio dirigido por Bertín Osborne al ser preguntada por si le gustaban los niños, la política respondió: «Me ha cambiado mucho ser presidenta de la Comunidad. Me preocupa mucho la infancia… Ahora pienso que soy mucho más niñera, adoro la infancia como nunca, me preocupa como nunca. El 2 de mayo le dimos la máxima condecoración a los niños de Madrid». Sobre si quiere ser madre en un futuro próximo, Ayuso indicó que es “consciente de que se me va pasando el tiempo y no pasa nada”.

El presentador también quiso saber si ser madre soltera entraba entre sus planes. “Ojalá me hubiera atrevido antes, pero en caso de hacerlo me gustaría hacerlo con alguien”. “Tengo siete millones de madrileños y mis sobrinos. Mi sobrina de seis años me llama presidenta. Estar con ellos es ser tú y ellos muchas veces me sirven para sentir que sigo teniendo familia”, añadió orgullosa. De esta manera, Isabel se mostraba más abierta y sincera que nunca, en una entrevista en la que se pudo ver su lado más íntimo.