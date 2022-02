Anabel Pantoja contra las cuerdas: Alexia Rivas, invitada al ‘Deluxe’

Anabel Pantoja entraba en el 2022 en el que parecía ser uno de los mejores momentos de su vida. La sobrina de Isabel Pantoja había dejado de lado el mundo de la televisión para centrarse en su etapa como influencer y en su matrimonio con Omar Sánchez, el cual tuvo lugar el pasado 1 de octubre en la isla de La Graciosa.

La sorpresa venía el 30 de enero, cuando Kiko Matamoros desvelaba en Viva la vida que el corazón de la prima de Kiko Rivera estaba ocupado por otro hombre, decidiendo así romper su relación. Una impactante confesión que provocó que Anabel apareciera públicamente para desmentir haber conocido a otro chico, pero admitiendo que el romance entre ella y “el negro” había llegado a su fin. Una decisión que habría tomado la propia Pantoja, pese a que Omar sigue enamorado y con esperanza de volver con ella en un futuro. Prueba de ello es su último comentario a una publicación de la prima de Isa Pantoja. En la instantánea aparece Anabel posando en uno de los enclaves más típicos de Sevilla, ciudad a la que viajó recientemente. Por su parte, Sánchez no quiso desaprovechar la oportunidad de remover los sentimientos de su ex y escribir unas palabras que no pasaron desapercibidas para sus seguidores: “Ese puente…”. Una declaración de intenciones con la que ambos demuestran que no está cerrada la puerta a una posible reconciliación.

Este retorno a su relación es ya algo vox pópuli, y de hecho, Anabel ha confesado en alguna ocasión que hay probabilidad de retomar su romance en un futuro. De hecho, no parece gustarle mucho la amistad forjada entre Omar y Alexia Rivas, algo que ha ido in crescendo a raíz de la ruptura: “No quiero que esté con ella”, gritaba a sus compañeros de plató mientras se sucedían en pantalla imágenes de la colaboradora de Ya son las ocho y el surfero. Además, se escudaba en el testimonio de Sánchez para evitar pensar en la idea de que su corazón pudiera haber sido ocupado por la exconcursante de Supervivientes: “Me ha dicho somos amigos, somos amigos y si veo que eso existe… Me creo lo que me dice la persona con la que he estado cuatro años”, recalcaba.

Muchos han sido los momentos en los que Anabel ha tenido oportunidad de desvelar su opinión en Sálvame, pero ahora es el turno de Alexia Rivas. La ex de Alfonso Merlos se sentará esta misma noche en el plató del Deluxe para hablar largo y tendido sobre su verdadera relación con Omar Sánchez y si esta debería o no preocupar a Pantoja. Tras haber sido acusada de tratar el tema de su amistad con “el negro” con cierta ambigüedad, la archienemiga de Marta López pretende aclarar los rumores y dejar muy clara su postura en una amistad que en las últimas semanas ha causado ciertas dudas en el ámbito televisivo de nuestro país.