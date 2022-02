Marta López y Alexia Rivas se ven las caras tras la última polémica

Marta López y Alexia Rivas han coincidido en el plató de Ya son las 8 después de que esta mañana la revista Diez Minutos sacara a la luz unas fotografías de López junto a un chico que casualmente tuvo un affarie con la periodista. Sonsoles Ónega ha querido saber si le ha parecido a Alexia si todo este asunto le ha parecido una venganza. “Eso se lo tendréis que preguntar a ella. Ahora contaré todo y os van a sorprender muchas cosas”, ha dicho entre risas.

“Yo no me he enterado por las revistas, yo ya lo sabía y me enteré por él. Vino a mi casa a llorarme hace como un mes para explicarme que se estaba liando con ella. Y bueno, a ver. Conozco a este chico, quedamos dos o tres veces y me doy cuenta de que tiene taras”, ha comenzado diciendo Alexia Rivas dejando claro que por aquel momento quería conocerle poco a poco e ir más despacio. “Le conozco por Alejandro Albalá porque se lo trae a una cena de Mediaset de Instagram. Total, fiesta de Anabel Pantoja y Omar Sánchez y me invita Omar a la presentación de las joyas y me dice: ‘va a venir Albalá con un amigo suyo, no sé quién es’. Aparece este chico con el que yo había estado quedando y me dice: ‘he venido a darte una sorpresa”, ha revelado la comunicadora.

Alexia Rivas ha confesado que este hecho no le hizo “especial ilusión”. “Yo ya estaba un poco fría. Total, ese día me fui antes. Marta, también estaba en ese acto y me dice: ‘oye, ¿este es tu nuevo novio? Es lo que se va comentando y le respondo: ‘Novio, no. He tenido algo con él, pero no es mi churri”, ha añadido. “Yo me distancio de este chico y él sigue un poco tirándome pico y pala y un día me llama y me dice: ‘tengo que contarte algo muy importante’ y, le digo llama. Y nos vimos en persona. Era ya de noche. Me dice que se siente culpable de haber tenido algo con Marta López y que le sabía muy mal. Tengo todos los mensajes de él. Le dije que no se preocupara”, ha explicado en el plató.

Instantes después, entraba Marta López en el plató. Ambas se han mostrado en una actitud conciliadora. La colaboradora de Sálvame ha dejado claro en todo momento que tiene tan solo una «amistad» con el hombre en cuestión y que está enamorada de su pareja, Rubén. De hecho, ha entrado en directo para dedicarla unas bonitas palabras. «Entro aquí simplemente para tranquilizar a esa persona que está ahí y que es tan especial para mí. Sé que lleva pasándolo mal todo el día por todas las cosas tan absurdas que han salido. Evidentemente, yo lo sabía todo. Marta y yo tenemos una relación de pura confianza. Ella me cuenta todo. Yo sabía todo. Esas fotos no son plato de buen gusto. (…) Por supuesto que Marta y yo estamos juntos y estamos más unidos que nunca Que te quiero y te espero en casa», ha dicho. Ha sido entonces cuando López ha roto a llorar y ha agradecido el apoyo recibido a su pareja.