Alexia Rivas confiesa que tuvo un affaire con un ex de Marta Ortega

Sorpresa en el plató de Ya es Mediodía. Sonsoles Ónega y el resto de contertulios estaban en la recta final del programa cuando Alexia Rivas ha concedido una confesión que ha dejado a todos boquiabiertos. Marta Ortega y su nuevo cargo en Inditex estaban siendo objeto de debate, cuando la periodista ha querido aportar una información muy reveladora.

Fiel a su dialéctica directa, Alexia ha contado a sus compañeros que está indirectamente relacionada con la hija de Amancio Ortega porque estuvo viéndose con una de sus exparejas: Sergio Álvarez Moya. La sorpresa ha sido mayúscula cuando la colaboradora ha detallado que se vieron «como 3 o 4 veces». Una de las respuestas más llamativas ha sido la de Marta López, que ha negado con la cabeza y ha espetado un «estoy flipando».

El responsable de la sección, Miguel Ángel Nicolás, ha confirmado que poseía pruebas de que la reportera había tenido un affaire con Álvarez Moya a finales de 2019. En un primer momento, Alexia Rivas se mostraba tímida para hablar de este asunto: «Sabía que estoy podía salir y no tengo problemas en contar lo que quieras… Yo no tengo nada que ocultar, soy mujer libre».

«No puedo negar la evidencia, sí es cierto que compartimos unos encuentros, unas quedadas… No fue largo, un par de veces… Yo soy una chica que me encanta salir, conocer gente, me pareció un chico encantador, le conocí, fue un chico muy interesante, me habló de Amancio Ortega, tuvo palabras maravillosas… le define como un hombre súper normal… De Marta habla muy bien, es la madre de su hijo, ni una palabra mala, es un chico muy educado», ha explicado. El jinete nada más que tuvo buenas palabras para la que era su familia política. De hecho, a día de hoy siguen teniendo una muy buena relación y es habitual verles juntos en los palcos de la hípica.

Preguntada por sus compañeros, que las veces que quedaron la comida la pagó el jinete y que no se niega a aprender a montar “No fuimos a montar a caballo, fuimos a tomar algo… No cuadró, no pasa nada… Tenía 26 años en ese momento, una chica joven que se divierte», ha sentenciado.

Por tiempos, estos encuentros sentimentales se produjeron un año antes de que Alexia Rivas saltase a la fama tras iniciar un romance con Alfonso Merlos. Un noviazgo que supuso todo un bombazo para la crónica social y que se convirtió en un culebrón que animó los hogares durante el duro confinamiento de la primavera de 2020. Hay que destacar que Sergio Álvarez Moya se divorció de Marta Ortega en 2015 y lo hizo «todavía enamorado», según contó en una entrevista con Vanity Fair. Queda comprobado que Alexia es toda una caja de sorpresas.