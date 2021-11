Cambio en la directiva de Inditex. Marta Ortega asumirá la presidencia del grupo a partir del próximo mes de abril, tras la desvinculación, de “mutuo acuerdo”, del actual presidente, Pablo Isla. Según fuentes de la empresa, el consejo de administración del grupo ha aceptado la renuncia del ejecutivo, no solo de la presidencia, sino también del consejo y la comisión ejecutiva. Un hecho que se producirá el próximo mes de abril, fecha hasta la cual Pablo Isla seguirá al frente del grupo. El comunicado emitido por Inditex explica además, que la hija de Amancio Ortega será nombrada consejera dominical “para la cobertura de la vacante”.

No es este el único cambio que va a producirse en Inditex. También habrá relevo en el cargo del consejero delegado, que hasta ahora era Carlos Crespo. El nuevo encargado de asumir esta tarea será Óscar García, aunque, en su caso, con efecto inmediato. Hasta la fecha, García era secretario general y del consejo. En el caso de Carlos Crespo, no se marcha de Inditex, sino que pasa a ser director general de operaciones, transformación sostenible y digital. Por su parte, Javier Monteoliva, el hasta ahora director Jurídico y vicesecretario del consejo de administración, pasa a ser secretario general y del consejo. José Arnau se mantiene como vicepresidente del consejo de administración.

Estos cambios suponen la culminación del proceso de relevo generacional que se inició en el año 2011 con la sustitución de Amancio Ortega en la presidencia del grupo. Todos los nombramientos tendrán que ser ratificados en la próxima junta general de accionistas.

Pablo Isla ha ocupado un lugar referencial en el grupo los últimos 17 años, motivo por el que la firma ha querido agradecerle su labor: “el consejo de administración agradece a Pablo Isla su liderazgo y visión durante los 17 años en que ha dirigido la empresa, primero como vicepresidente y consejero delegado desde 2005 y, a partir de 2011, como presidente”, relata el comunicado. Unas palabras a las que Pablo Isla también ha correspondido: “quiero agradecer al Consejo, y muy especialmente a Amancio Ortega, el apoyo y la confianza depositada en mí durante todos estos años. Ahora creemos que es el momento de abordar esta nueva etapa, con Marta Ortega como Presidenta y Óscar García Maceiras como Consejero Delegado, cuya designación ya se anticipaba desde su incorporación a la empresa por su capacidad y cualidades. Hacer realidad esta transición es la culminación de mi compromiso con Inditex y con Amancio Ortega.

En una reciente entrevista que Marta Ortega concedió a The Wall Street Journal, la hija de Amancio Ortega ya había dejado claro que estaba completamente abierta a adoptar el cargo que la firma considerase para ella, aunque sí incidió en que prefería trabajar de cerca con los productos de la marca: “siempre estaré en cualquier sitio en el que la empresa más me necesite. Para ser honesta, me gustaría estar cerca del producto. Creo que es lo que mi padre siempre hizo”, declaró.

Ante este nuevo reto, Marta Ortega ha declarado que está “profundamente honrada y comprometida” por la confianza que el grupo ha depositado en ella, así como muy ilusionada por el futuro. “He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos quince años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro, pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes”, ha explicado.

La hija de Amancio Ortega lleva en el grupo quince años, en los cuales se ha encargado de reforzar la imagen de marca y de la propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando.