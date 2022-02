Isa Pantoja se ha convertido de manera puntual, en una habitante más de la casa de los secretos. La hermana de Kiko Rivera que, desde hace varias semanas se encuentra en el punto de mira por las polémicas declaraciones del dj en la revista Lecturas, ha participado como invitada en el reality de Mediaset Secret Story. La joven ha aprovechado esta visita para hacer una reflexión sobre su vida y comentar las metas que le gustaría alcanzar. Muy sincera, la joven se ha mostrado muy tranquila respecto a su situación con su hermano y otras cuestiones, como sus estudios y próximos proyectos, y sus palabras han llegado a emocionar a su prima, Anabel Pantoja, que ejerce como colaboradora en las galas del fin de semana.

«Dentro de tres años me gustaría ser madre otra vez, es una cosa que creo, me gustaría y me encantaría. Ya tengo una familia con Asraf pero me gustaría tener otro niño. Quiero acabar mis estudios sí o sí, y después ver que puedo hacer. Si ejerzo de lo mío será por vocación. La tele me ha dado muy buenos momentos, pero…», ha dicho Isa Pantoja, que ha demostrado estar muy centrada en sus estudios.

Isa Pantoja ha especificado que su intención es hacer algo diferente a lo que ha hecho hasta ahora, tener una vida ‘normal’, no en el foco mediático. «Quiero pasar a otras cosas, quiero algo más. Ahora me siento feliz y realizada. Cuando tenga mi título me sentiré muy orgullosa porque es algo que me he trabajado yo. Esto que he tenido en televisión hasta ahora, desde los 18, hasta lo agradezco y he aprendido un montón. He pasado muy buenos momentos, malos también, pero me quedo con lo positivo», ha comentado Isa Pantoja, que tiene muy claro que su futuro no está en los medios de comunicación. «Quiero ir a la oficina por las mañanas y tomarme los viernes por la tarde algo con mis amigos», ha recalcado la joven.

Unas palabras que han hecho que su prima se emocione. «Me gusta lo que veo y oigo. La envidio, nos ha dado muchas vueltas a todos. Me alegro de que piense así, quiera estudiar, desvincularse y vivir de lo suyo. Le deseo lo mejor de la vida. Te quiero», ha dicho Anabel Pantoja sin poder contener las lágrimas y con la voz rota y entrecortada.

La sobrina de Isabel Pantoja ha declarado que ‘envidia’ en cierta manera a su prima: «ella ha conseguido lo que yo siempre he soñado, formar una familia. Me ha sorprendido lo del nuevo bebé, ella tiene a Alberto que es mi vida entera… Crear ese hogar, desvincularse, me emociono porque la envidio mucho. Le deseo lo mejor de la vida», ha recalcado Anabel, que pasa por uno de sus momentos más difíciles tras anunciar su ruptura con Omar Sánchez apenas cuatro meses después de su boda en La Graciosa.