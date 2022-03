Isabel Pantoja rompe su silencio: “Estoy preocupadísima por la salud de mi hermano”

Hoy, 5 de marzo, el que sería el 74 cumpleaños de Paquirri, Isabel Pantoja ha decidido hablar en exclusiva para Viva la vida, a través de una conversación de whatsapp con José Antonio Avilés. La cantante española de copla está atravesando uno de sus momentos más críticos, pues al fallecimiento de su madre hace apenas unos meses y a la mala relación con sus hijos, se le suma ahora el delicado estado de salud de su hermano Bernardo. Una situación que le ha llevado al más estricto silencio hasta ahora, cuando se ha pronunciado para dar detalles sobre su actual estado de ánimo.

“Ya estoy muy cansada y preocupadísima por la salud de mi hermano”, ha comenzado diciendo. En cuanto a cómo está llevando todo el revuelo mediático que hay en torno a su vida, la tonadillera ha respondido: “Yo estoy viviendo mi vida y no me meto en la de nadie. Yo sé que en la mía, sin saber de mí, lo seguiréis haciendo. Pero bueno, allá cada uno o una”. Además, ha querido dejar claro que lo único que ella desea es tener salud y que “todo el mundo esté bien”. Por primera vez, la Pantoja se ha pronunciado frente a las injusticias que está teniendo que hacer frente en los últimos meses. “Te agradezco todo de corazón, todas las injusticias. Todos sabéis que es así, yo también, pero jamás hablé y no está en mi mente ni en mi corazón hacerlo”, ha continuado comentándole al colaborador del espacio televisivo.

La protagonista, tras varios meses refugiada en Cantora, ha vuelto a ser noticia el día que su marido soplaría las velas de su cumpleaños. A pesar de no haber aún reconciliación entre la artista y Kiko Rivera, ella ha querido tener un gesto con su hijo en este día tan especial. La intérprete de Marinero de luces ha enviado al cementerio un ramo de flores, como hace cada año, pero esta vez ha sido diferente, pues la cinta de color blanco que lo envuelve ha dejado ver un texto en color dorado: tu esposa e hijo. Un detalle que nadie se esperaba, puesto que, desde que se desatara la guerra mediática entre ambos en octubre de 2020, este pequeño homenaje lo han hecho de manera individual.

