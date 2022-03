Isabel Pantoja y María del Monte: Una discreta amistad que terminó en guerra

El día en el que María del Monte se atreva a hablar claramente de su amistad con Isabel Pantoja quedará grabado para el recuerdo de la televisión. Son muchos los que aún mantienen la esperanza de que algún día puedan conocer todos los detalles que se esconden bajo una de las relaciones más icónicas y misteriosas de los últimos tiempos, pero mientras tanto parece que la artista sigue negándose a abordar el asunto con la claridad que le ha caracterizado en muchos otros casos.

Si bien, todos saben que, para María, Isabel ha sido una de las personas más importantes de su vida, tanto que la andaluza fue el gran apoyo de Isabel en el momento de la adopción de Isa, de quien rápidamente se convirtió en su madrina. De ahí que en los últimos días varios medios de comunicación hayan querido mencionarle una vez más a la tonadillera. Una misión que no sobrepasó la línea de la intención. Con el ánimo de que la sevillana soltase prenda, un reducido grupo de reporteros empezaron a formular la pregunta, pero una sabia y avispada María del Monte se les adelantó manifestando así sus intenciones de no querer hablar nunca más de este asunto que tantos quebraderos de cabeza le ha traído. Una actitud con la queademás zanjó de una vez por todas su guerra con la folclórica. “Lo siento, pero no voy a responder nunca más a preguntas que no tienen nada que ver ni con mi trabajo ni conmigo porque no me apetece” aseguró.

Y es que, aunque los últimos acontecimientos han demostrado que María sigue manteniendo un fuerte vínculo con los hijos de su entonces amiga,lo cierto es que su enemistad con Isabel Pantoja viene de años atrás. Dicen que del amor al odio hay un paso y así lo han vivido las dos cantantes que, tras varios años de una sólida amistad, dinamitaron su relación de la noche a la mañana.

En su día se llegó a comentar que entre María e Isabel había algo más que una relación de amigas como tal. Muchos hablaban de romance, pero lo cierto es que ellas nunca quisieron pronunciarse al respecto. Sea como fuere, en caso de ser verdad, la discreción las acompañó durante todo ese tiempo, puesto que en ningún momento se las llegó a ver intercambiando una muestra de cariño capaz de confirmar un supuesto noviazgo. Lo que sí es una realidad es que estaban todo el día juntas, que eran uña y carne y que apenas podían hacer algo separadas. Las salidas, los viajes, las vacaciones, los planes en familia… Todo esto formó parte de un día a día que abarcó varios años, pero de repente, algo sucedió entre dos amigas que de quererse pasaron a odiarse.

Salvo alguna ocasión concreta, ninguna de las dos ha querido hacer referencia a lo que ocurrió entre ellas. Sin embargo, no hace más de un año, Sálvame destapó el motivo que podría haber provocado el distanciamiento definitivo entre las artistas. Emitió una grabación en la que Kiko Rivera desvelaba que el motivo del adiós entre su madre y María no fue otro que la desaparición de tres mil euros que había en un cajón. “Mi vieja me echó a mi la culpa y yo le dije que medio millón de pesetas no, que yo le hubiese quitado tres, claro, que fue la otra” manifestó.

Por su parte, Diego Arrabal fue quien hizo públicos los primeros indicios sobre este duelo de divas. Lo hizo en 2018 y en el citado programa, donde confesó: “El día en que rompen su amistad Isabel Pantoja y María del Monte estuvieron encerradas en el salón del Hotel Occidental de Sevilla desde las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Isabel salió contenta, pero María no”.

Sin duda, un misterio que parece que nunca logrará ser resuelto y mucho menos aun si esto depende de que las protagonistas de este conflicto se animen a hablar.