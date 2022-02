María del Monte no está por la labor de seguir hablando de cuestiones relativas a Isabel Pantoja, una persona muy importante en su vida. Los medios de comunicación han querido preguntarle sobre ella a la artista, pero esta se ha adelantado y antes de que el reportero pronunciara el nombre de la tonadillera, ha tomado la decisión de no hablar nunca más de este asunto. Una sutil manera de zanjar de una vez por todas su guerra fría con la tonadillera.

Su encuentro con la prensa tuvo lugar durante el funeral en memoria de Pascual González, el fundador de la banda Cantores de Híspalis. Del Monte no está dispuesta a seguir contribuyendo en su guerra contra la madre de Kiko Rivera. Y fue muy explícita: «Lo siento, pero yo no voy a responder nunca más a preguntas que no tienen nada que ver ni con mi trabajo ni conmigo porque no me apetece. Amo lo que hago, estoy grabando un disco nuevo que me está ayudando mucho. Estoy en otra época de mi vida. Por primera vez no voy a salir por los cerros de Úbeda, porque creo que no tengo por qué», dice con contundencia.

La última vez que se le preguntó por los Pantoja fue durante su visita a Viva la vida el pasado mes de septiembre. Allí le pusieron un mensaje que le grabó Kiko Rivera, a quien une una gran relación. De hecho, se refiere a María del Monte como ‘nana’ y en aquella ocasión no puso freno a sus sentimientos. «Aquí me tienes para lo que necesites. Siempre estaré aquí, al igual que yo sé que tú también estás. Lo bonito de la vida es esto. Puedes no ver a una persona, no tener contacto con una persona, pueden prohibirte ver a una persona, pero lo que nadie puede prohibirte es que quieras a una persona. Por eso, esté yo donde yo esté y esté esa persona donde esté, eso llega. A mí nadie me va a prohibir que quiera a quien yo quiera». Esto último se interpretó como un dardo envenenado a Isabel Pantoja, quien habría vetado que quien fuera su amiga viera a sus hijos.

La cantante se mostró mucho más dialogante para hablar de Pascual González, a quien le ha dado mucha pena tener que despedir para siempre. “Estamos todos tristes y con la buena suerte, si se puede decir de alguna manera, que nos ha dejado un legado importantísimo y que vamos a seguir disfrutando de su manera de enseñarnos las cosas. Era un hombre que se adelantó a todo”. Y añadió: “los que nos dedicamos a la sevillana y la música andaluz, estamos tristes, porque era uno de los padres de este de este género, un hombre que fue precursor de un estilo”. También habló sobre su enfermedad: “había estado malo en varias ocasiones, pero después había salido todo bien y confiábamos en que esta vez fuese de todo un susto más. Pero no ha sido así”. En cuanto a cómo se encuentra ella en estos momentos dijo lo siguiente: “Intentando seguir, que tampoco es fácil, pero nadie dijo que lo fuera e imposible tampoco”. Con el optimismo que la caracteriza aseguro: “para mí es muy importante que volvamos a sonreír y a disfrutar de la sonrisa de todos”.