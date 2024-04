Así se gestó la portada del nuevo disco de Isabel Pantoja

Era el año 1995. Todavía vivía Isabel Pantoja en su mansión de La Moraleja y en aquellos tiempos su representante y mano derecha era la fallecida María Navarro. Antonio de Felipe era un joven y prometedor artista que tuvo la feliz idea de pintar -por iniciativa propia- en un retrato a Isabel Pantoja, para una colección llamada ‘Divinas’. Un retrato que cuelga de las paredes de Cantora a día de hoy. «Lo tiene en su casa porque le gusta mucho», cuenta el autor satisfecho, casi 30 años después. La casualidad quiso que en aquel entonces, María Navarro, que lo vio en la prensa y le encantó, lo comprase por algo más de un millón de pesetas para regalarselo a Isabel. Un regalo que ahora cobra más sentido que nunca, pues es el principio de la historia del diseño de la portada y de la línea gráfica del nuevo disco de la artista.

«Por deseo expreso de Isabel, me consta que ella así lo pidió, el promotor de su gira y del nuevo disco, Enrique, me llamó y me encargó hacer la portada, la contraportada y todas las ilustraciones interiores del libro que acompaña a los Dvds», revela Antonio de Felipe, en una entrevista en su taller madrileño pocos días antes de que Isabel Pantoja actúe en Madrid. «Quería dar una imagen nueva y al mismo tiempo que complementase el contenido musical. Ha quedado muy Pantoja y muy De Felipe, es muy algo especial», cuenta mientras nos enseña el diseño en la tablet con todas los diseños del disco y del libro .

Antonio de Felipe, en su lugar de trabajo./ GTRES

El disco físico, 50 Aniversario, producido por la artista y por su hermano, saldrá a la venta el día 4 de mayo, si no surgen complicaciones de última hora en el proceso de producción. Ya hay preventa en internet. Es un recopilatorio de sus 50 años de carrera, con temas nuevos, y busca, de alguna manera, renovar la imagen de la artista universal. Antonio de Felipe confiesa que «trabajó libremente, sin ninguna condición previa. Me dieron una foto de Isabel, de niña en blanco y negro con el traje de flamenca y me indicaron que ese era el punto de partida para mi trabajo. El resto es cosecha mía». Lo recuerda con orgullo. «El color fucsia es para dar el mensaje pop. Es una imagen cool», confiesa. El libro incluye dibujos que acompañan a las letras de las canciones y viene con doble CD. El formato disco, LP, son tres vinilos y un tríptico con una Pop-Up ( ilustración emergente) diseñado por Antonio de Felipe. Feliz, nos confiesa que «los dos motivos que me inspiraron son el homenaje que Pantoja rinde a sus fans y a su madre. Intento condensar visualmente toda esa magia».

«Me dio un vuelco el corazón», confiesa al recordarlo. La primera llamada que recibió el pintor para hacerle este encargo, -uno de los más prestigiosos del ‘pop art’ en nuestro país-, fue el pasado verano. Colgó el teléfono y se puso inmediatamente a trabajar. Era el mes de agosto y hasta hoy. «Dibujé todo a mano, con lápiz, pero en formato digital, no usé el papel para nada. Los bocetos están hechos poco a poco, sobre una tablet. Y el resultado es lo que yo quería: dar una imagen renovada de Isabel Pantoja, actual; le di luz, le di color y la hice brillar». Lo cuenta con la misma pasión con la que hizo el trabajo. Sabe que es una artista potente y que la repercusión, cuando se presente en público, este fin de semana durante el concierto en Madrid, va a ser máxima.

La portada del disco de Isabel Pantoja./ GTRES

«Agustín, que ha estado en mi estudio de Madrid varias veces, me transmitió que están encantados con el resultado, les gusta mucho todo. Los colores, los diseños, la imagen, todo». Tanto la línea gráfica del disco, del libro, como de los carteles son obra de De Felipe. Una oportunidad que le llegó 30 años después de aquel retrato que él mismo le entregó a Isabel Pantoja en su casa de Madrid, y que hoy, sigue cerca de la gran diva expuesto en las paredes de su finca. Es uno de sus pocos retratos, de hecho.

La portada del disco es la imagen de Isabel niña y la contraportada es Isabel mujer. Una propuesta del autor, «que resume todo un concepto, y que es más que una imagen». Quería reflejar la evolución de Isabel a lo largo de sus 50 años, reconoce De Felipe. «Pantoja es un icono, es una leyenda. Tiene tanto magnetismo y tanta fuerza , que es un referente en este país, y eso quería representar yo».

Antonio de Felipe, en su lugar de trabajo./ GTRES

Con este nuevo disco se busca renovar la imagen de Isabel Pantoja, una imagen que dará la vuelta al mundo. “El mensaje que damos es que lleva 50 años volcada en su trabajo”. Algo así como dulcificar a la Pantoja, pero a través de algo muy potente. Ella es una artista rodeada siempre de misterio, y en ocasiones de controversia, con “una lupa permanente, por lo que sabes que va a tener mucha repercusión”, reconoce. Un trabajo nada fácil “ que supuso mucho esfuerzo y mucho talento”.

Antonio de Felipe ha retratado desde al rey Felipe hasta Carmen Cervera, baronesa Thyssen, pasando por Marilyn Monroe; pero nadie tan emocionante como Isabel Pantoja, por el contexto actual. “Ningún encargo es normal, cada uno es único”, precisa el artista. “Con este retrato estuve en estado de gracia durante todo el proceso de creación”, reconoce con pasión. La misma pasión que puso al hacer este trabajo, sin duda. Un trabajo al que no le pone precio, como buen artista. Pero -dice- que “está satisfecho con lo pactado”.