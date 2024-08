Isa Pantoja, firme como nunca contra su madre: "No me sentiré culpable si le pasa algo"

Isa Pantoja, que está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida con la reciente mudanza a una nueva casa en El Puerto de Santa María, Cádiz, ha realizado unas declaraciones sorprendentes sobre su complicada relación con su madre, Isabel Pantoja. La joven, que comparte su nuevo hogar con su pareja, Asraf Beno, y su hijo Alberto, no ha tenido reparos en expresar su profundo distanciamiento familiar.

La compra de su vivienda, un moderno apartamento de 90 metros cuadrados con un extenso jardín de 225 metros, marca un nuevo capítulo en la vida de la hermana de Kiko Rivera. Decorada con un toque marroquí para homenajear la nacionalidad de Asraf, la casa ha sido un sueño cumplido para la joven de 28 años. “Oficialmente, os podemos decir que hemos cumplido otro sueño juntos. Ya tenemos casa”, compartió Isa en sus redes sociales en marzo, un momento celebrado con entusiasmo por su prima Anabel Pantoja, quien comentó emocionada: “Ohh, qué bonito momento”.

Sin embargo, en una entrevista exclusiva concedida a la revista Lecturas, Isa ha revelado una dura realidad sobre su relación con Isabel Pantoja. La joven no ha dudado en manifestar su dolor y decepción, afirmando: “Si a mi madre le pasa algo, no me sentiré culpable”. Estas palabras reflejan el profundo distanciamiento entre madre e hija, un alejamiento que Isa atribuye a la falta de interés y apoyo por parte de Isabel. La ausencia de su madre en momentos significativos de su vida, como su Comunión y su cumpleaños, ha dejado una marca dolorosa en Isa.

La futura abogada también expresa su desilusión al ver cómo su madre ha dedicado halagos y cariño a su prima Anabel, quien está esperando su primer hijo. “Si veo gestos de cariño de mi madre hacia Anabel, me duele, porque quiero a mi madre. Si no la quisiera, me daría igual”, confiesa Isa con visible tristeza. La falta de apoyo y afecto por parte de Isabel Pantoja en su vida cotidiana ha llevado a Isa a sentirse aún más distante y desconectada, especialmente al notar la ausencia de su madre en momentos importantes, como los cumpleaños de su hijo Alberto y su Comunión.

A pesar de su dolor emocional, Isa no se deja abatir y sigue adelante con sus ambiciones. Además de sus proyectos en televisión, ha decidido terminar su carrera en Derecho el próximo año, aunque no planea ejercer la profesión. “La tele me gusta mucho”, afirma. Isa también tiene planes de montar una empresa de organización de eventos y decoración, y está considerando invertir en una propiedad en Marruecos, una muestra de su determinación por seguir adelante y construir su propio futuro.

