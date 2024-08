El embarazo de Anabel Pantoja no está yendo todo lo bien que la sobrina de Isabel Pantoja querría. Aunque la llegada de un nuevo miembro a la familia ha supuesto una alegría para los más cercanos, lo cierto es que Anabel estaría atravesando momentos de profunda ansiedad y episodios de llanto a raíz de los continuos rumores de infidelidad por parte de su pareja y futuro padre de la criatura, David Rodríguez. Una situación que no sólo la estaría afectando a ella, sino también a su bebé.

Ha sido la propia Anabel Pantoja quien ha desvelado estar viviendo esta situación en una entrevista para una conocida revista de la crónica social de nuestro país. Aunque la influencer se muestra muy feliz con esta etapa de su vida, así como con su relación con David, reconoce que los titulares que ha acaparado, queriendo o no, desde que anunció su embarazo, la han afectado anímicamente. «A toda esa gente que dice querer abrirme los ojos, les pido que me dejen vivir en paz este embarazo. El médico me ha dicho que mis ataques de ansiedad y mi llanto le llegan a mi hija», ha comenzado diciendo.

«El médico me ha dicho que mis ataques de ansiedad y mi llanto le llegan a mi hija. Me dolieron comentarios como: ‘¿Está preparada para ser mamá?’. Me pongo mala. Hacen hasta que dude de mí. Me preguntaba: ¿Estaré haciéndolo bien? Hemos buscado ser padres, estamos superconvencidos. Tuve que escuchar que se dijera que exploto a mi hija. Me duele en el alma que anuncie un embarazo y ya estén pensando que voy a explotar a la niña. Cuando lo haga, juzgadme. Les da igual que estés embarazada y que lo que se diga te pueda hacer daño», ha añadido Anabel.

En este sentido, en la misma entrevista, en exclusiva para la revista Lecturas, Anabel Pantoja se ha pronunciado abiertamente y por primera vez sobre la supuesta infidelidad de su pareja, dejando entrever que la ha perdonado. «Estoy muy tranquila y feliz con la vida y la persona que tengo al lado. He encontrado con él el equilibrio, con mirarnos nos entendemos. Ahora somos superfelices, cuando no lo seamos, ¿para qué estar juntos», ha dicho. Fue tan solo dos semanas después de comunicar que estaba cumpliendo su sueño de ser madre, cuando Lydia Lozano adelantó en Ni que fuéramos shhh, en TEN y Canal Quickie, que tenía en su poder una serie de imágenes que demostraban una supuesta deslealtad de David Rodríguez a Anabel durante los primeros meses de gestación de la sobrina de Isabel Pantoja.

Fue a principios del pasado mes de junio cuando Anabel Pantoja anunció que estaba esperando su primer hijo fruto de su actual relación sentimental con el fisioterapeuta cordobés David Rodríguez, a quien conoció gracias a la intérprete de Marinero de luces durante su gira norteamericana hace poco más de un año. Entonces, Anabel estaba embarazada de cuatro meses. «Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien», comenta la influencer a la citada publicación.