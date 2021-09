David Bustamante se ha visto envuelto en una nueva polémica a raíz del fallido concierto homenaje a Álex Casademunt. Algunas voces apuntaban a que uno de los motivos para la cancelación habría sido las astronómicas exigencias que pedían algunos de los extriunfitos para actuar en Madrid. Uno de los peor parados era el artista cántabro. Tras ser defendido por la propia familia del malogrado músico catalán, ahora le toca el turno a Natalia Rodríguez.

La andaluza ha sido una de las invitadas a la presentación de la película Fuimos canciones. Allí ha atendido a los micrófonos de la agencia de prensa Gtres con su amabilidad habitual. Encima de la mesa estaba el delicado asunto de su excompañero en OT 1, así como los mensajes que transmite con su nuevo single.

Respecto a toda esta polémica, Natalia Rodríguez se muestra muy franca: » Solo digo que lo que estoy viendo por la televisión me está dando pena. Todo lo que se está diciendo, lo que se está contando… en mi caso, yo que iba a ir en un principio y luego no pude por un viaje fuera de España», comienza diciendo. Sobre el tema de las exigencias salariales, la artista habla muy seriamente: «Lo voy a decir sin pelos en la lengua. Sé que habría cachés pero también sé que tanto compañeros míos como yo, íbamos a donar todo el dinero a la hija de Álex y ese era el fin. Me gustaría que se le hiciera un homenaje ya sea íntimo o público porque es lo que se debería hacer».

La familia de Álex Casademunt, encabezada por su hermano, salió a defender previamente tanto a David Bustamante como al resto de artistas de OT 1 que tenían previsto actuar en el tributo. Joan aseguraba que «no me ha decepcionado en absoluto. David es un buen amigo de la familia, nos ha llamado siempre… Se ha brindado siempre al cien por cien a estar con nosotros». Sobre esto, Natalia se muestra de acuerdo: «Quiero que estemos unidos, que nos juntemos y le demos ese homenaje que se merece. Algo que sea de verdad, íntimo, que si alguien donar algo que lo haga, pero que merece la pena». A Natalia le parecen injustas las críticas a Bustamante: «No sé nada de eso, pero si ha salido el hermano de Álex en su defensa es lo que es. Ya sabéis la relación que tenía David con la familia».

Sobre su música más reciente, cuenta que el nuevo single lo hizo con Chenoa y no descarta colaboraciones con otros compañeros de Operación Triunfo: «Si vienen pues bien, pero en principio lo voy a sacar sola». Respecto a cómo va a ser, Natalia asegura que «es un secreto, pero la letra es fulminante, mato a más de uno. Es muy sensual y muy directa». ¿Dirigida a alguien en especial? «Alguno se puede sentir identificado, quizá algún ex…», apunta.

Por último, Natalia Rodríguez habla de su estado sentimental: «No estoy enamorada ni tengo ganas. Estoy muy feliz como estoy y lo que venga vendrá. ¿Mi hombre ideal? Sincero y que he me haga feliz, no pido mucho más».