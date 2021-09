La muerte de Álex Casademunt fue un jarro de agua fría para todos los que le querían, y eso incluye a los compañeros con los que el catalán compartió y disfrutó la experiencia de participar en la primera edición de Operación Triunfo. El músico murió en un fatídico accidente de coche el pasado mes de marzo y Bisbal, Bustamante, Natalia y compañía no dudaron en desplazarse hasta Barcelona para apoyar a su familia en esos complicadísimos momentos.

Poco tiempo después del shock inicial se anunció un concierto homenaje. Además de recordar al cantante, la idea del espectáculo era recaudar fondos para la hija de Casademunt, que ha quedado huérfana con apenas tres añitos. Pero primero la COVID-19 hizo que el show se pospusiera de julio a septiembre y hace pocos días se ha conocido que el concierto, para el que ya había confirmados numerosos nombres de ‘Operación Triunfo’ y otros como Marta Sánchez, se cancelara definitivamente.

El hecho de que no hubiera un comunicado que explicase los motivos de dicha decisión desató todo tipo de rumores, siendo el del alto caché de los participantes uno de los más extendidos. Según se ha publicado, el problema principal era el elevado coste que tenía la producción del espectáculo previsto, al que habría que sumar los sueldos de tantos cantantes, que no habrían estado dispuestos a renunciar a él. En estas noticias el nombre ha sido el más señalado, pero la familia de Álex ha querido atajar estas acusaciones de raíz. En declaraciones a ‘Ya es medio día’, Joan Casademunt, hermano de Álex, ha defendido con contundencia a David Bustamante, asegurando que “no me ha decepcionado en absoluto. Bustamante es un buen amigo de la familia, nos ha llamado siempre… Se ha brindado siempre al cien por cien a estar con nosotros”. Además, añadió que la amistad entre David y Álex era muy importante para ambos, asegurando que Bustamante era “una persona muy especial en la vida de mi hermano. Lo ha sido y lo será. Queremos zanjar eso”.

Pero no solo al cántabro defendió el hermano de Álex. Los Casademunt han defendido a todos y cada uno de los participantes que había confirmados para el homenaje. “La organización lo determinó, que cobraran los artistas porque el evento no era gratuito. A partir de aquí, todos los artistas, sin distinción, nos dijeron que si queríamos recibir el dinero que ellos iban a cobrar y nosotros nos negamos en rotundo. Gracias a dios, una donación para la niña que está muy sana no hace falta”, y aseguró que así lo habría querido Álex: “mi hermano, después de una pandemia de dos años, hubiera querido que ganaran dinero los artistas”.