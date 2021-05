David Bisbal no asistirá al concierto homenaje a Álex Casademunt que sus compañeros de ‘Operación Triunfo 1’ han preparado. Lo que era un secreto a voces se ha acabado por confirmar hace unas horas. El artista se ha visto obligado a cancelar el concierto que iba a ofrecer el próximo 28 de mayo en la Plaza de Toros de Valencia al no poder cumplirse las restricciones por la pandemia de aforo y distanciamiento social. En su lugar ha fijado una nueva fecha que le imposibilitará estar presente.

Bisbal actuará en la ciudad del Turia el próximo 24 de julio, en el marco de ‘Les Nits del Ciutat’, donde presentará su gira ‘En tus planes’, con un repertorio y producción «totalmente renovados», según han informado los organizadores. Todo sin mayor novedad si no fuera porque es el mismo día que en Madrid se celebra el concierto tributo a Álex Casademunt.

Bajo el nombre ‘Otra oportunidad’, quienes fueran compañeros del malogrado cantante se reunirán, veinte años después de ‘OT 1’, para homenajear a su fallecido amigo. Alejandro Parreño, Marta Botía, Manu Tenorio, Naím, Merche, Marta Sánchez, Javián, Papa Joe, Alejandra, Flanagan, Mireia, Chenoa, Bustamante, Natalia, Roser, Verónica Romero, Geno y Pancho Céspedes son los artistas confirmados. Ellos no se lo perderán, así como tampoco su familia, encabezada por su hermano Joan Casademunt.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sonogrand Music (@sonogrand)

En el caso de Rosa López, Gisela y David Bisbal, se dejó en el aire su participación «por problemas de agenda». Mientras tanto, el marido de Rosanna Zanetti sostuvo que tenía que cuadrar las fechas de su nueva gira de conciertos, que arranca el próximo 22 de junio en Madrid, donde repetirá el siguiente día. Él mismo dejaba caer hace algunos días que no podría formar parte del elenco de artistas que tributarán a Álex: «Estamos estudiando la posibilidad. Pero bueno, sinceramente, yo a Àlex siempre le hago mi homenaje. Él y yo teníamos una relación muy especial y eso es lo que importa, a seguir homenajeándolo toda la vida».

David Bisbal siempre ha sostenido tener una muy buena relación y un vínculo de lo más especial con Álex Casademunt por lo que no es difícil imaginar que le duela profundamente no poder estar presente en un concierto que no será apto para emociones a flor de piel. El homenaje se ha marcado como objetivo seguir manteniendo vivo el legado -encabezado por su hija Bruna-del músico catalán, que perdió la vida el pasado 2 de marzo en un accidente de coche en Mataró, localidad donde residía actualmente. Con tan solo 39 años, dejó huérfana a una niña pequeña y un vacío prácticamente imposible de llenar entre sus seres queridos. Con la celebración de este concierto, se busca realizar «un precioso y merecido homenaje que sin duda se convertirá en otra oportunidad de sentirle cerca y reencontrarse con él y su música», según ha informado la discográfica encargada del mismo así como de lanzar al mercado su álbum póstumo.