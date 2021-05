Álex Casademunt tendrá un primer gran homenaje. Los rumores surgidos durante los últimos meses se han hecho realidad y el malogrado cantante catalán recibirá tributo de parte de quienes más le quieren. Ha sido su hermano Joan el principal encargado de la celebración. Será un concierto que se hará el próximo 24 de julio en el WiZink Center de Madrid, escenario de grandes eventos musicales, tal y como ha confirmado la discográfica encargada de la carrera del extriunfito.

El concierto llevara como nombre ‘Otra oportunidad’ mismo título que tiene la nueva canción que hace tan solo unas semanas se lanzó. Un dueto entre Álex Casademunt y su hermano Joan en el que se evoca al «amor en su máxima expresión, ese amor que pasa por alto los errores, que cura las heridas y que siempre está dispuesto a cruzar las fronteras del no (…) un alegato al derecho a equivocarse, a perdonar y ser perdonado. Una balada preciosa que, sin pretenderlo, suena a despedida y que conmoverá los corazones de todos aquellos que hemos querido y seguiremos queriendo a Alex», según informó el sello musical.

Entre los asistentes estará el grueso mayor de compañeros de ‘OT 1’ de Casademunt: Chenoa, Nuria Fergó, David Bustamante, Javián, Alejandro Parreño, Mireia, Naim, Geno Machado, Manu Tenorio y Nina, entre otros. Quienes no estarán son Rosa López, Juan Camus, Gisela y David Bisbal, ya que no ha sido posible cuadrar sus agendas. «No ha sido nada difícil que aceptaran la propuesta, al contrario. Habrá tres compañeros de ‘Operación triunfo’ que no podrán estar por problemas de agenda: Rosa, David Bisbal y Gisela. Tienen conciertos ese día y les es imposible. Pese a ello, estarán presentes a través de un vídeo que se proyectará ese día porque le tenían mucho cariño», comentan desde la discográfica en una conversación con la revista ‘Semana’.

Además, tal y como se ve en el cartel difundido, el show contará con la presencia de otros ilustres artistas musicales de la talla de Marta Sánchez, Marta Botía de ‘Ella Baila Sola’, su expareja Merche o Pancho Céspedes,Las entradas para el espectáculo ya se han puesto a la venta, con un precio que va de los 45 euros en adelante.

Esta reunión de amigos tiene como objetivo seguir manteniendo vivo el legado del músico catalán, que perdió la vida el pasado 2 de marzo en un accidente de coche en Mataró, localidad donde residía actualmente. Con tan solo 39 años, dejó huérfana a una niña pequeña y un vacío prácticamente imposible de llenar entre sus seres queridos. Con la celebración de este concierto, se busca realizar «un precioso y merecido homenaje que sin duda se convertirá en otra oportunidad de sentirle cerca y reencontrarse con él y su música». Nadie muere si las personas se empeñan en mantener vivo su recuerdo.