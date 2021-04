Tristemente, no se puede seguir disfrutando de Álex Casademunt de manera física pero sí de sus canciones. Su legado es y será inmortal. Y de eso se van a encargar quienes más le quieren. Una de esas personas es su hermano Joan. Juntos grabaron una canción antes de que el catalán perdiera la vida en un fatal accidente de tráfico en Mataró, que ahora ve la luz.

‘Otra oportunidad’ es el título sobre el que se ha construido una melodía y una letra que habla de «de amor en su máxima expresión, ese amor que pasa por alto los errores, que cura las heridas y que siempre está dispuesto a cruzar las fronteras del no (…) un alegato al derecho a equivocarse, a perdonar y ser perdonado. Una balada preciosa que, sin pretenderlo, suena a despedida y que conmoverá los corazones de todos aquellos que hemos querido y seguiremos queriendo a Alex Casademunt», añaden.

Sonogrand es el sello que se está encargado de la promoción de ‘Otra oportunidad’. Durante la misma han hablado de manera muy emotiva aunque un tanto polémica de este nuevo sencillo de Álex: «La canción la escribió Alex, pero parece que se están despidiendo… Es una canción preciosa. Es como un adiós a su público y a su gente (…) Es el mejor homenaje que se le podría dar y la que mejor le podía definir. Resume perfectamente la situación a la que se enfrenta su familia. Álex era alguien súper romántico, parecía duro, pero era el tío más sensible del mundo. Tenía un corazón gigante», han dicho a la entrevista ‘Semana’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joan Casademunt Gonzalez (@casademuntj)

Unas líneas un tanto controvertidas puesto que se ha sabido que la familia no era muy partidaria de lanzar ya el single. Preferían esperar que pasara más un poco más de tiempo del fallecimiento de Álex Casademunt. No obstante, la canción es ya una realidad. Su hermano Joan la ha compartido en Instagram, pero se espera que no haya representación alguna de la familia en los actos de promoción. Desde la discográfica confirman el silencio de sus seres queridos: «No va a conceder ninguna entrevista. El punto de mira está en la canción, el tema habla por sí solo».

Aunque Álex Casademunt llevaba tiempo centrado en otros proyectos profesionales que no eran la música, tiene un álbum discográfico grabado que vera la luz próximamente. Por el momento, no se conoce la fecha. Hasta entonces, sus compañeros en ‘Operación Triunfo’ disfrutan de esta nueva música de su amigo. Natalia Rodríguez y Geno Machado han sido solo algunas de las que han compartido publicaciones en su Instagram sobre esta canción.

Look se ha puesto en contacto con Natalia para conocer su sentimiento acerca del tema de una persona muy importante para ella. Reconoce que le encanta y que por eso lo ha compartido en sus redes sociales. El legado de Álex Casademunt empieza a dar sus frutos.