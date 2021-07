La figura de Álex Casademunt no ha dejado de recibir palabras de recuerdo, cariño y homenajes desde que el pasado mes de marzo perdiera la vida en un accidente de tráfico. A pocos meses de que se celebre el esperado concierto tributo a su figura, aplazado hasta septiembre, el cantante catalán ha recibido otro. Esta vez han sido sus excompañeros de ‘Fórmula Abierta’, los responsables. Sin embargo, el resultado ha sido todo lo contrario al esperado.

Geno Machado y Javián han lanzado una canción homenaje a Álex, titulada ‘Contigo me quedo’. Se trata de una pista que grabaron en el estudio hace dos años y que ahora han querido utilizar a modo de recuerdo para quien fuera compañero y amigo de ambos. «El próximo 16 de julio verá la luz #contigomequedo single inédito de @formula_abierta con tres de sus integrantes originales @genomachado @javian_oficial y nuestro querido y eterno #alexcasademunt. Un tema con la mas pura esencia de este grupo que tanto nos ha hecho bailar durante todos estos años y con el cual Geno y Javián rinden homenaje a su querido amigo. Recuerda 16 de julio en plataformas digitales!!», ha escrito Geno. Pero a veces las cosas no salen como uno quiere.

El tema ha suscitado un sinfín de reacciones en redes sociales, algunas positivas pero otras no tanto. En las últimas horas han florecido unos cuantos detractores a quienes el extracto que ‘Fórmula Abierta’ ha utilizado para promocionarlo, les parece «de mal gusto». Concretamente, se refieren a una estrofa que dice lo siguiente: «Siento que me estoy muriendo, cómo el corazón se para y hasta me falta el aliento. Me resucitas a besos».

Me parece muy fuerte que se ofenda la gente que nunca fue fan de Alex y que nosotros tanto Javian, discografica, su familia,repito, su familia y yo no vemos nada malo en una letra de una canción de amor con todas sus metáforas. Caso cerrado. — Geno MaChado (@OficialGeno) July 14, 2021

Algunos seguidores han valorado negativamente esta letra: «No se trata de ser fan o no fan, se trata de darse cuenta de lo que es de MAL GUSTO. Hasta un niño de 3 años se daría cuenta de eso», se ha podido leer. Ante esta fuerte polémica, Geno Machado no ha tenido más remedio que salir al paso para dar su opinión de manera pública.

A golpe de tuit, la compañera y amiga de Álex Casademunt no daba crédito al revuelo organizado: «Me parece muy fuerte que se ofenda la gente que nunca fue fan de Alex y que nosotros tanto Javián, discográfica, su familia, repito, su familia y yo no vemos nada malo en una letra de una canción de amor con todas sus metáforas. Caso cerrado».

Novedades sobre el homenaje a Álex Casademunt

Estaba previsto que el próximo sábado 24 de julio se reunieran en Madrid la plana mayor de concursantes de ‘OT 1’ -con sonadas ausencias- en memoria del malogrado artista. Sin embargo, la llegada del verano y la relajación de las medidas frente al coronavirus, como la de la no obligatoriedad de la mascarilla en zonas públicas en las que se pueda mantener la distancia de seguridad, ha provocado un preocupante aumento de casos de COVID-19.

Es por eso que los organizadores han decidido que lo mejor y más sensato es posponer esta emotiva fecha: «Con el propósito de que el concierto homenaje a Alex Casademunt sea un día especial en el que todos los asistentes y artistas podamos disfrutar de las mejores condiciones posibles, desde la organización del evento en coordinación con la propia familia del artista, hemos decidido aplazar el evento al día 24 de septiembre de 2021 en WiZink Center Madrid, fecha en la que esperamos que las medidas sanitarias se vayan relajando, así como a su vez el ritmo de contagios de los últimos días», publicaron.