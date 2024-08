La firme reacción de Isa Pantoja a las lágrimas de Isabel Pantoja: "Me da pena"

El pasado viernes 2 de agosto fue el cumpleaños de Isabel Pantoja, una fecha que hasta hace relativamente poco era un motivo de celebración para la familia. Sin embargo, en 2020 Kiko Rivera descubrió que su madre guardaba en Cantora unas pertenencias de Paquirri que tendrían que haber sido entregadas a Francisco y Cayetano Rivera. Esto desencadenó un conflicto que ha terminado afectando a Isa Pantoja, también conocida como Chabelita o Isa Pi.

La joven trabaja de colaboradora en las mañanas de Telecinco y no ha tenido más remedio que dar explicaciones sobre los últimos acontecimientos. Lo primero que ha hecho ha sido reconocer que no había felicitado a su madre porque llevan un tiempo sin tener relación. Están más distanciadas que nunca y le ha dedicado unas palabras tras ver sus últimas lágrimas.

Isabel Pantoja, en Illescas. (Foto: Gtres)

Anabel Pantoja ha compartido el momento exacto en el que le dijo a su tía Isabel que estaba embarazada. La cantante no pudo contener la emoción y rompió a llorar, lanzándose a los brazos de la influencer. Isa ha reaccionado a esta noticia, reconociendo que le da «pena» ver cómo la tonadillera se derrite por Anabel mientras ella está en una posición tan diferente.

Las palabras de Isa Pantoja: «Me alegro por ellas»

Aunque le ha provocado muchos sentimientos encontrados, Isa promete que se alegra de la felicidad de su madre. Cada vez tiene menos apoyos y considera que Anabel Pantoja hace una gran labor. En ese sentido no tiene nada que reprochar, pero lamenta que ella no haya sabido formar parte del día a día de la artista.

Isa Pantoja, en el plató de ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

«Me da pena. Alegría porque me gusta ver estos vídeos. Me alegro por ellas, pero tanto como que me emocione de buenas no, en todo caso me emociono de mal, de pena, de que no dejo de pensar que en el fondo yo también soy madre, ¿sabes?»

Isa cree que si ella se hubiese quedado embarazada Isabel no habría llorado porque nunca ha aceptado a sus parejas, por eso cuestionó tanto a Asraf Beno. «Me alegro cuando las veo juntas pero es un poco de envidia, sana, buena. Me encantaría estar en esa posición», ha declarado en el programa Vamos a Ver, donde ejerce de tertuliana.

La respuesta de Anabel Pantoja

Anabel ha publicado en sus redes el vídeo de Isabel Pantoja llorando por su embarazo y más adelante ha querido dar explicaciones. Insiste en que no ha habido mala intención. Simplemente trabaja con su tía, pasa mucho tiempo con ella y le quiso sorprender.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

«No hay que darle vueltas a nada. Ha sido una cosa que me ha salido y que creo que tengo derecho como todo el mundo a decírselo a mi familia. Y cierro este debate, porque la gente que me conoce ya lo sabe pero lo digo, que no tengo mal fondo y no quiero hacer daño a nadie y menos a la gente que quiero, que son mis primos y mi sangre».

Por su parte, Isa ha recalcado que no le ha sentado mal la iniciativa de la influencer y que no necesita explicaciones. Hay que recordar que las primas disfrutan de una buena conexión, de hecho Anabel es la única que ha logrado mantener su amistad con los tres miembros del clan. Se habla con Kiko, con Chabelita y con Isabel. Sueña con que todos vuelvan a estar unidos, pero de momento este deseo tendrá que esperar para hacerse realidad.