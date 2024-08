Fue a principios del pasado mes de junio cuando Anabel Pantoja sorprendía al anunciar que está esperando su primer hijo, fruto de su actual relación sentimental con David Rodríguez. Sin embargo, todavía hoy, la sobrina de Isabel Pantoja muestra a sus más de dos millones de euros en Instagram, las reacciones de sus más hallegados al conocer la feliz noticia. Este viernes, sin ir más lejos, aprovechando el 68 cumpleaños de su tía, Anabel Pantoja ha compartido con los internautas, la reacción que tuvo Isabel Pantoja cuando le comunicó que estaba embarazada. «Lo más importante es celebrar la vida. Te queremos, tu gorda y tu gordita», ha escrito la influencer.

En el vídeo que encabeza la felicitación, se observa cómo Anabel Pantoja, durante una visita a su tía hace unos meses, le entrega un móvil. Isabel Pantoja, muy emocionada, pregunta insistentemente de qué se trata hasta que, al darse cuenta de que su sobrina está embarazada, rompe a llorar. Un emotivo momento que ha generado un sinfín de me gusta y comentarios en la publicación tales como: «Ay que llorera», «Anabel siempre ha estado ahí para su familia», «Felicidades a la reina de la copla», «Me da mucha alegría ver ese vídeo» o «¡¡Qué emoción!! Eres lealtad incondicional y recibes lo que das».

Desde que Anabel Pantoja anunciara su embarazo, son varios los guiños que su tía Isabel ha hecho a la joven en público. Especialmente, en sus conciertos. Ejemplo es el momento que protagonizó durante su último concierto en Illescas con motivo de la gira por su cincuenta aniversario sobre los escenarios. La tonadillera reveló que estaba «emocionada» con la buenanueva, al tiempo que jugó al despiste sobre si su sobrina esperaba un niño o una niña al invitarla a subir al escenario. «Un momento. Me va a matar, pero ese aplauso es para mi Ana [Anabel] y para mi futuro sobrino nieto», gritó. Un comentario que no pasó desapercibido para muchos.

El cumpleaños más triste de Isabel Pantoja

Este viernes, Isabel Pantoja cumple 82 años. No osbtante, a diferencia de las grandiosas celebraciones del pasado donde abundaban los litros de gazpacho, las carcajadas en la piscina de Cantora e incluso los numerosos admiradores que llegaban en autobuses desde diversas regiones del país, la artista celebrará su cumpleaños en la más absoluta privacidad y lejos de su finca y de sus dos hijos, Kiko Rivera y Isa Pantoja.

Isabel Pantoja ha puesto rumbo a Castellón, donde tiene previsto ofrecer un concierto en el Real Club Náutico de Castellón el sábado 3 de agosto. Lo ha hecho en compañía de su hermano Agustín, y dos personas más cuya identidad no ha trascendido, por el momento. En la ciudad de la Comunidad Valenciana, Isabel Pantoja habría decidido soplar las velas en soledad, según desveló la periodita Letizia Requejo en TardeAR, en Telecinco. Esto se debería a la tristeza en la que está sumida la intérprete de Marinero de luces, desde hace varios meses, así como a sus cada vez más recurrentes baches de salud. «La cantante no está atravesando su mejor momento y le ha pedido a su hermano y personas de máxima confianza que este año no quiere celebrar su cumpleaños. No está para fiestas y no quiere regalos ni celebraciones», explicó Leticia.