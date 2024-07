Los dos contundentes consejos de Anabel Pantoja a Alejandra Rubio en su convulso embarazo

El pasado martes, 2 de julio, la terraza de Le Tavernier de Madrid, reunió a un sinfín de rostros conocidos del país con motivo de la celebración de Rainbow, la fiesta organizada por Dulceida dentro del marco de la semana del Orgullo en Madrid. María Adánez, Vanesa Martin, Chiara y Violeta de la última edición de Operación Triunfo, Mario Vaquerizo o Anabel Pantoja, entre otros, fueron algunos de los invitados al evento. Precisamente las declaraciones de esta última ante las cámaras han sido unas de las más comentadas de la velada y es que, más allá de hablar de su propio embarazo, también se pronunció sobre otras mujeres que están en el mismo proceso de gestación que ella, como es el caso de Alejandra Rubio.

Ante el huracán mediático que ha generado la noticia del embarazo de la nieta de María Teresa Campos, Anabel Pantoja ha querido dar dos contundentes consejos a la influencer: «Es inevitable no ver la tele trabajando en la tele. Pero le daría el consejo de que no viera nada y disfrutara de lo que ella tiene ahora mismo en su barriguita. Que no viera nada. Que no le dieran consejos nadie, nada más que su madre y ella misma», sentenciaba.

Anabel Pantoja en la Fiesta Rainbow en Madrid. (Foto: Gtres)

Sobre el aluvión de críticas que está recibiendo, Anabel también se ha mostrado muy tajante con su opinión: «Es que no entiendo una crítica ante una noticia de un embarazo, me parece algo absurdo […] . Está en su pleno derecho de hacer lo que le dé la gana y anunciar el embarazo donde le dé la gana. Es verdad que tiene una declaración que dice que ella no vende su vida privada, pero cuántas veces hemos dicho el lunes una cosa y el martes otra», proseguía con una actitud defensora.

Anabel Pantoja en la Fiesta Rainbow en Madrid. (Foto: Gtres)

«A mí me han dicho que he hecho un paquete y que ahora voy a vender también lo del sexo y no he hecho ningún paquete. Por eso te digo, que vivo muy al margen y me da todo exactamente igual. Prefiero no ver porque me va a afectar y no voy a permitir que ninguna crítica de nadie que no me conozca le afecte a mi bebé», añadía.

Las lágrimas de Alejandra Rubio

Cabe recordar que el pasado martes, 2 de julio, Alejandra Rubio se pronunció por primera vez, desde el plató del programa Así es la vida, sobre el reencuentro entre Carlo Costanzia y Terelu Campos en televisión. La joven no pudo evitar las lágrimas tras confesar que estaba saturada con la presión mediática.

Alejandra Rubio en el programa ‘Así es la vida’. (Foto: Mediaset)

«Han hecho todo lo posible. Pero no lo van a conseguir. Y encima estoy súper sensible […] Ha sido súper duro. Y es verdad que podrían haberse cargado esto. Porque de verdad, escuchar las barbaridades que hemos escuchado… Es que hasta por la calle… Hay gente majísima que se acercan y enhorabuena, porque simplemente te respetan. Y otras veces que no es así y te dicen cosas crueles. Y estoy en un momento que no me da la gana. Siempre me ha dado igual todo esto, pero ahora no puedo», decía con la voz entrecortada.