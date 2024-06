El truco de Anabel Pantoja para no perderse ni la boda de su amiga ni el concierto de Manuel Carrasco

La primera vez que Anabel Pantoja salió en televisión estaba supeditada al poder mediático de su familia, pero los tiempos han cambiado y la situación ya no es la misma. La influencer se ha convertido en un rostro que brilla con luz propia, de hecho es una de las grandes protagonistas de este fin de semana porque ha estado en los dos eventos más importantes de la jornada: la boda de Ana Moya y el concierto de Manuel Carrasco.

Anabel Pantoja es muy amiga de Ana. La influencer se dio el ‘sí, quiero’ con el futbolista Diego Conde, portero del Club Deportivo Leganés. Los enamorados celebraron una romántica ceremonia en la iglesia Santa Bárbara, un histórico templo ubicado en Madrid, y después se desplazaron con sus invitado hasta el Castillo de Batres, situado a 30 kilómetros de la capital.

Invitados a la boda de Ana Moya. (Foto: Gtres)

La prima de Kiko Rivera no fue la única famosa en disfrutar de este evento. Otros rostros tan conocidos como Nagore Robles, Marta Riumbau o Jessica Bueno también estuvieron presentes. El problema es que Anabel no pudo quedarse hasta el final porque tenía otro compromiso: el concierto de Manuel Carrasco en el estadio Santiago Bernabéu. Tuvo que marcharse cuando empezó la barra libre para poder cumplir con todos sus compromisos.

Anabel Pantoja: influencer y amiga comprometida

Kiko Rivera acusó a Anabel Pantoja en una de sus entrevistas de tener un comportamiento altivo, pero los amigos de la influencer aseguran que sigue siendo la misma de siempre. Lo cierto es que ha trazado una estrategia para poder hacer compañía a Ana Moya en uno de los días más importantes de su vida sin dejar de lado su agenda.

Anabel Pantoja, en el concierto de Manuel Carrasco. (Foto: Gtres)

Hay que recordar que Anabel está embarazada de su primer hijo, por eso no puede tomar bebidas alcohólicas. Quizá este haya sido su consuelo al abandonar la boda de su amiga. Lo hizo cuando comenzó la fiesta y se dirigió al estadio Santiago Bernabéu junto a su novio David, padre del bebé que está esperando. Gracias al citado truco pudo cumplir con su profesión de influencer y ser testigo del enlace matrimonial entre Ana Moya y Diego Conde.

Manuel Carrasco, más de tres horas encima del escenario

Manuel Carrasco ha conseguido colgar el cartel de ‘entradas completas’ en el Santiago Bernabéu, el mismo recinto que llenó Taylor Swift hace unas semanas. El artista ha estado meses preparando este espectáculo y ha sido todo un éxito. Más de 70.000 personas disfrutaron de su talento y fueron muchos los rostros conocidos que se desplazaron hasta allí para mostrarle su apoyo.

Anabel Pantoja, con su novio. (Foto: Gtres)

Anabel Pantoja fue una de las celebridades que recibió la invitación. La influencer sevillana se presentó con su novio David, quien es fisioterapeuta y no quiere saber nada de la crónica social. El andaluz pasó inadvertido y no dio declaraciones, pero Anabel posó para la prensa con su mejor sonrisa. Lució un look diferente al de la boda de su amiga Ana. En esta ocasión llevó unos pantalones vaqueros y una chaqueta de cuero.

Para Anabel era importante asistir a esta cita, de hecho se ha comprometido a enseñarle a su futuro hijo quién es Carrasco y por qué es un cantante tan especial. «Voy a enseñarle todas y cada una de las letras que son historia y un himno para todos. Te quiero, Manuel. Qué suerte y orgullo haber coincidido contigo en esta vida», escribió en sus redes.

La sobrina de Isabel Pantoja no fue la única famosa que arropó a Manuel Carrasco. También se dejaron ver por el concierto: Amelia Bono, Miguel Ángel Muñoz, Cristina Castaño y Emi Huelva, hermana de Elena Huelva.