Alejandra Rubio se rompe y estalla contra sus compañeros: "Hacéis comentarios de mierda"

Alejandra Rubio ha regresado a su puesto de trabajo como colaboradora de Así es la vida. Después de contagiarse de Covid, la hija de Terelu Campos ha retomado su agenda profesional y, como no podía ser de otra manera, ha tenido que hacer frente a las preguntas lanzadas por sus propios compañeros sobre la entrevista que concedió su novio, Carlo Costanzia, en el programa ¡De viernes!

Lejos de optar por la discreción, la influencer ha confesado que le gustó mucho la actitud que mostró su pareja durante su presencia en el espacio televisivo mencionado y, haciendo una breve autocrítica, ha revelado que le hubiera gustado haber actuado como él cuando pronunció sus primeras palabras sobre su maternidad: «Yo no tenía que haber entrado tanto al trapo. Tenía que haberlo hecho desde otro lugar. Pero bueno, todo el mundo nos equivocamos. […] Me enfadé. Estaba enfadada y no me gusta tampoco que se me vea así», comentaba.

Alejandra Rubio en el programa ‘Así es la vida’. (Foto: Mediaset)

En ese momento, Antonio Sánchez Casado se mostraba sorprendido con las declaraciones que pronunció el hijo de Mar Flores sobre los detalles de sus relaciones sexuales, algo con lo que Alejandra Rubio se ha sentido muy molesta: «Hacéis comentarios de mierda. Un poquito de cuidado», le respondía visiblemente enfadada. Sandra Barneda defendía a su compañero y le hacía saber que no estaba de acuerdo con lo que acababa de suceder en directo: «Yo creo que hay que saber diferenciar, Alejandra. Y a él le has dejado tocado. Veníamos con ganas de verte y nos hemos quedado mal. Porque no sabemos si es que estas saturada o qué pasa», manifestaba.

Una vez se relajaba el ambiente, la entrevista continuaba y Alejandra proseguía comentando la entrevista de su madre y su novio. Confirmaba que, tal y como había desvelado Carlo, la decisión de protagonizar una exclusiva fue «una cosa de dos». «A mí nadie me ha obligado a hacerlo. Lo he hecho porque he querido y ya está», decía. En cuanto a los rumores sobre si decidirán en breve irse a vivir juntos, Alejandra ha sido clara y ha confesado «que están organizándolo».

Alejandra Rubio en el programa ‘Así es la vida’. (Foto: Mediaset)

Por otro lado, la nieta de María Teresa Campos ha destacado que para Carlo Costanzia no es fácil sentarse en un plató de televisión y que en algún momento, durante la entrevista en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, estuvo nervioso. «Yo no pude acompañarle porque estaba malita», añadía.

Entre lágrimas

Pese a que al principio del programa Alejandra se mostraba fuerte y con carácter, finalmente no ha podido evitar las lágrimas. La joven se ‘desnudaba’ como nunca ante las cámaras y señalaba que tanto ella comO Carlo habían tenido «todo en contra» desde el principio. «Han hecho todo lo posible. Pero no lo van a conseguir. Y encima estoy súper sensible», decía con la voz entrecortada.

«Ha sido súper duro. Y es verdad que podrían haberse cargado esto. Porque de verdad, escuchar las barbaridades que hemos escuchado… Es que hasta por la calle… Hay gente majísima que se acercan y enhorabuena, porque simplemente te respetan. Y otras veces que no es así y te dicen cosas crueles. Y estoy en un momento que no me da la gana. Siempre me ha dado igual todo esto, pero ahora no puedo», concluía.