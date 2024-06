Terelu Campos y Carlo Costanzia, juntos en televisión: reproches, defensas y un duro encontronazo

Terelu Campos ha estrenado una nueva etapa en su carrera profesional y lo ha hecho de la mano de Carlo Costanzia, novio de Alejandra Rubio y padre de su futuro nieto. La comunicadora trabajará en el programa ¡De Viernes! en calidad de tertuliana y en su primera noche ha tenido que charlar con el hijo de Mar Flores. Lo primero que ha hecho ha sido reconocer que se sentía afortunada de tenerle en su familia, pues sabe de primera mano que trata muy bien a Alejandra.

«¿Eres feliz?», le han preguntado a Carlo. A lo que el joven ha respondido: «Soy muy feliz. Gracias a Dios, soy muy feliz. Con todo lo que hay y aun así encuentro la felicidad donde puedo». Después de escuchar estas palabras, Terelu ha dado un paso adelante para defender a su yerno. Se ha hablado mucho de la relación que hay entre Carlo y las Campos, pero la única verdad es que la familia está encantada con su presencia.

Terelu Campos con Carlo Costanzia. (Foto: ¡De Viernes!)

«Me gustaría decirle algo a Carlo y darle las gracias», ha empezado diciendo la hermana de Carmen Borrego. «Para unos padres, y hablo solo de mí, para una madre, que haya alguien que quiere a tu hija, que cuida a tu hija y que mima a tu hija, es una cosa hermosa, pero también es una tranquilidad».

Terelu Campos defiende a su yerno

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio han anunciado en una conocida revista que están esperando a su primer hijo en común. Llevan cinco meses juntos y hay gente que considera que es demasiado pronto, pero ese no es el único problema. Alejandra siempre ha presumido de vivir al margen de las exclusivas y ahora ha dado una entrevista pagada, algo completamente lícito y normal.

La futura abuela Terelu Campos y Carlo Constanzia juntos en ¡DeViernes! 🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/JAC7HZYNvZ — De viernes (@deviernestv) June 28, 2024

El discurso de Carlo en ¡De Viernes! ha ido en la misma línea y algunos colaboradores del programa le han acusado de no ser coherente. En ese momento, Terelu ha salido en su defensa e incluso aconsejó a su yerno que fuera más paciente a la hora de responder.

El encontronazo entre Carlo y José Antonio León

José Antonio León tiene buena relación con Terelu Campos porque coincidieron en Sálvame, por eso la hermana de Carmen Borrego se ha puesto en su lugar. Todo ha empezado con una pregunta que el periodista le ha hecho Carlo. Este último se ha sentido atacado y se ha generado un momento bastante tenso.

José Antonio defiende que Costanzia envió mensajes a su ex novia (Jeimy) cuando estaba con Alejandra Rubio, algo que él niega por completo, asegurando que esta chica únicamente quiere ser popular. «Pero, si es lo mismo que haces tú. ¿Tú puedes hacerlo y otros no?» A lo que Carlo ha respondido: «Yo nací famoso».

José Antonio León, en ‘¡De Viernes!’ (Foto: Telecinco)

El hijo de Mar Flores le ha plantado cara al periodista. «No sé por qué tienes esa inquina contra mí. A lo mejor quieres conocer a Jeimy, te paso el teléfono», le ha dicho. Este comentario no le ha sentado bien a José Antonio, quien no se ha quedado callado: «Tanta educación que dices tener, espero que retires eso porque tengo a mi mujer en casa desde hace tres años. Y yo no hablo de mi vida privada, no soy yo el que ha cobrado 40.000 euros por sentarme ahí».

Terelu ha intentado poner paz. Le ha recordado a Carlo que a veces había que responder a preguntas incómodas, pues es algo que forma parte de la fama. «Yo sé que, a veces, estar aquí no es fácil, lo digo por experiencia. José Antonio hace bien su trabajo y a veces nuestro trabajo no es agradable, pero a veces tenemos que preguntar cosas que no son bonitas para nosotros. Yo siempre digo que, mientras se pregunte con respeto, con cariño, con educación… se puede preguntar de todo», ha declarado la hija de María Teresa Campos.