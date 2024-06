El tajante mensaje del ex novio de Alejandra Rubio tras enterarse de su embarazo

El embarazo de Alejandra Rubio continúa dando mucho de qué hablar. Más allá de su madre, Terelu Campos, o su tía, Carmen Borrego, otras personas que en su día pertenecieron al entorno más cercano de la influencer también han dado un paso al frente, en los últimos días, para pronunciarse sobre su inesperada maternidad junto a Carlo Costanzia. Es el caso de Alberto Fuentes, ex novio de Alejandra, el cual, a través de Javier de Hoyos, colaborador de Ni que fuéramos, ha expresado lo que opina, sin tapujos, sobre una de las noticias del momento. «Ella lo que quería era ser actriz. Lo de ser mamá no le venía bien. Me lo dijo en enero o por ahí», comenzaba a decir, dejando entrever que tener un hijo próximamente no entraba en sus planes.

En cuanto a las críticas que ha recibido Alejandra por protagonizar una exclusiva (algo por lo que se le ha tachado de incoherente tras reiterar en varias ocasiones que no quería vender su vida privada), Alberto también ha sido claro: «Ella no quería estar ligada al mundo este, no quería hablar de su vida privada, ni que se enteraran de nada. Pero un día te dice una cosa y otro día otra. En su día me decepcionó, me decía cosas que no eran, me vendió la moto», sentenciaba.

Alejandra Rubio y su ex pareja, Alberto Fuentes. (Foto: Canal Quickie)

Por otro lado, haciendo referencia al trato que mantuvo con Terelu Campos durante su romance con Alejandra, Alberto ha asegurado que fue cordial y positivo, ya que fueron pocas las ocasiones en las que se vieron. De hecho, reconoce que apenas tuvo contacto con el resto de la familia, señalando que Carmen Borrego no forma parte del círculo más cercano de la joven, pese a ser uno de los miembros del clan que más se ha pronunciado sobre el embarazo de la benjamina de la familia.

Las otras veces que ha hablado

Desde que terminó su relación con Alejandra Rubio, lo cierto es que Alberto no se ha pronunciado solo con motivo del embarazo de la misma. Cuando salió a la luz el noviazgo de la nieta de María Teresa Campos con el hijo de Mar Flores, también habló largo y tendido frente a las cámaras. Lo hizo desde el plató del programa TardeAR, donde afirmó que tenía pruebas de que la joven había intentado volver con él después de su ruptura, momento en el que supuestamente ya estaba conociendo a Carlo.

Alberto Fuentes en el programa ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

Por otro lado, pese a que su relación con Alejandra duró poco tiempo, Alberto también aseguró, en el espacio televisivo mencionado, que ella le presentaba como su pareja. Una palabras que enseguida negó Terelu Campos a través de Silvia Taulés, colaboradora del formato: «Considera que lo estás haciendo para hacerte famoso», decía.