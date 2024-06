Primeras palabras de Alejandra Rubio tras conocerse su maternidad: "No soy tan joven"

Alejandra Rubio ha roto su silencio. Después de anunciar que se encuentra esperando su primer hijo en común con Carlo Costanzia, la hija de Terelu Campos se ha convertido en uno de los personajes de la crónica social de nuestro país más buscados del momento. Ahora, después de varios días alejada del foco mediático desde Ibiza, la joven ha retomado su agenda profesional, este martes, 25 de junio, y ha decidido regresar a su puesto de trabajo en el programa Así es la vida, donde se ha pronunciado, por primera vez, frente a las cámaras, sobre su maternidad.

«No he visto demasiado. Me he puesto al día cuando he llegado a Madrid, pero ha sido peor de lo que me esperaba. Soy un poco ingenua y pensaba que la gente no iba a a tener tanta maldad», comenzaba a decir sobre el huracán mediático que se ha generado alrededor de su embarazo. «Ha habido comentarios fuera de lugar que creo que no deberían estar permitidos ni en televisión», proseguía.

Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’. (Foto: Mediaset)

Una de las críticas que más ha recibido en estos días es el hecho de tener un hijo con una persona con la que apenas lleva manteniendo una relación sentimental cinco meses, algo que para Alejandra «no es ningún impedimento»: «Es verdad que llevamos poco, eso no se puede negar. Pero no lo veo un problema. No me da miedo eso», confesaba.

Por otro lado, en cuanto a su temprana edad para debutar en la maternidad, la benjamina del clan Campos señalaba «que no era tan joven»: «Yo llevo desde los 18 años sola. Soy una persona independiente y de verdad, tengo los medios necesarios para criar a un hijo. Tengo trabajo gracias a Dios. No sé cual es el problema», sentenciaba.

Sola en una revisión médica

Estas primeras palabras de Alejandra Rubio han llegado el mismo día que han trascendido unas imágenes de la misma acudiendo a una revisión médica en solitario, sin la compañía de Carlo Costanzia. Lo ha hecho ataviada con un conjunto informal formado por un pantalón cargo lila y un top de manga corta blanco. Como no podía ser de otra manera, como accesorio principal, ha optado unas enormes gafas de sol negras que han ocultado su rostro ante la multitud de preguntas que ha recibido por parte de la prensa encargada de seguir sus pasos.

Alejandra Rubio en Madrid. (Foto: Gtres)

Se desconoce el motivo por el que Carlo Costanzia no ha podido acompañar a su chica a esta revisión rutinaria, pero lo cierto es que se sabe que también ha aterrizado ya en Madrid. De hecho, ha sido capturado desde el balcón del piso de Aravaca en el que reside la nieta de María Teresa Campos.

*Texto en elaboración*