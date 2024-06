Terelu Campos rompe a llorar al ver un imagen de su futuro nieto creada por inteligencia artificial

El embarazo de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y Alejandro Rubio ha caído como una auténtica bomba en el panorama social de nuestro país. Más allá de lo feliz de la noticia en sí, el estado de buena esperanza de la joven colaboradora, junto a Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, cinco meses después de comenzar su sonado romance, ha provocado una polémica paralela en torno a la inexistente relación de las dos abuelas, así como la opinión al respeto de los familiares de los futuros papás al respecto. Así las cosas, Terelu ha podido descubrir, gracias la IA, cómo será el rostro de su futuro nieto o nieta, ¿cuál ha sido su reacción?

Terelu Campos comenzará el próximo 2025 con un importante ascenso personal. El embarazo de su hija Alejandra Rubio junto a Costanzia, cinco meses después de comenzar su noviazgo, hará que la colaboradora experimente de nuevo la alegría de tener un bebé en casa, convertida en abuela, a pesar de que hace varios años asegurara que mataría a su hija si decidiera ser madre joven.

Crearon dos versiones del futuro nieto: una como niñoy otra como niña llamada. v

Así las cosas, y superadas las tensiones tras la cara vista del bombazo informativo (por la tensa relación entre las abuelas, así como la intranquilidad por el gran paso que la joven pareja va a dar), Terelu Campos sigue dando su parecer acerca del presente y el futuro de su familia en la dulce espera de su hija y su novio. Sin ir más lejos, la hija de María Teresa Campos, descubría cómo será su nieto o nieta gracias la Inteligencia Artificial. Una herramienta que utilizaron los compañeros del programa de la televisión pública en el que colabora, para hacer una aproximación de la apariencia física de su futuro nieto o nieta.

Lejos de mostrarse contenta, en un principio Terelu mostró cierto malestar por la iniciativa de sus compañeros. Sin embargo, cuando se proyectó la instantánea de la imagen del pequeño o pequeña en el vidiwall, la presentadora, en un gesto espontáneo, no pudo evitar la emoción y se llevó las manos a los ojos para evitar que se vieran las lágrimas brotar en pleno directo. Aunque aún no se sabe el sexo del bebé que viene en camino, desde la redacción del espacio televisivo realizó dos versiones (en niño y niña) del rostro del futuro nieto de Campos: al niño lo llamaron Alejandro y a la niña Carla.

Al ver la imagen proyectada en el vidiwall, Terelu no pudo evitar la emoción. (Tve)

Aunque en la primera imagen no pudo evitar las lágrimas, con la segunda versión, la futura abuela trataba de mostrarse más contenida al visualizar la fotografía de la futura niña del clan, según la inteligencia artificial. Ya recompuesta de la sorpresa, como ella misma afirmaba, la colaboradora se animaba a recordar su propia experiencia en el alumbramiento de su hija Alejandra: “Mi madre estuvo en mi parto y para mí fue muy importante”. NO solo María Teresa acompañó a Terelu en el feliz día. Su por entonces Marido y padre de su hija, Alejandro Rubio, estuvo presente en la llegada al mundo de Alejandra y fue la propia Terelu quien destacó el apoyo de su ex en el gran día.

Un recuerdo que vuelve a situar en el punto de mira al padre de la futura mamá ya que, como se ha podido saber, ha mostrado una actitud crítica y reservada frente a la noticia de la maternidad de su hija. El propio Kiko Matamoros confesaba a los micrófonos de Gtres cuál era la visión de Rubio ante la noticia: “Tengo entendido que no está tan feliz”, explicaba. Como han confirmado tanto Carlo como Alejandra, el padre de la joven aún no conoce al novio de su hija.