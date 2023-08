El caso Mario Biondo llega a la inteligencia artificial: esta es su sorprendente respuesta

El Caso Mario Biondo está más vivo que nunca. Los intentos del documental Las últimas horas de Mario, dirigido por el mánager de Raquel Sánchez Silva hasta el año 2022, por dejar claro que el caso está cerrado y fin de la historia, han abierto la caja de Pandora. Este es uno de los temas de calado social que más tiempo han permanecido en el imaginario colectivo de nuestro país y quizá por eso prácticamente nadie queda indiferente.

Lo que nadie esperaba es que hasta la inteligencia artificial se posicionara al respecto. ¿Qué es lo que ha dicho? Antes de comprobarlo, es conveniente recordar que la Justicia española dio carpetazo a la investigación por la muerte del cámara italiano en 2013. Concluyeron que fue un suicidio, pese a que numerosos criminólogos, peritos judiciales de la causa, forenses y doctores llevan años presionando con pruebas para demostrar que Mario Biondo fue asesinado. Todos ellos subidos en un carro que empuja de manera incansable la familia del marido de Raquel Sánchez Silva, encabezada por Santina y Pippo, los padres.

Cuando se ejecuta una estrangulación completa a lazo como la que le practicaron a #mariobiondo, las laceraciones en la cara anterior del cuello son evidentes y de tracción bidireccional, quedando envidenciada también la posterior. Si además el ejecutor la realiza con los brazos… pic.twitter.com/mb5tmwxrb2 — Oscar Tarruella (@OscarTarruella) August 7, 2023

Por su parte, el documental producido por Guillermo Gómez Sancha se limita a contradecir a todos los anteriores y finaliza (SPOILER) con el siguiente balance: «16 jueces españoles, 5 fiscales italianos, 3 jueces italianos, 13 peritos de parte, 2 exhumaciones, 3 autopsias y 0 condenas». Además, recuerdan que se encontraron restos de cocaína no metabolizada en la nariz de Mario Biondo y que la noche de su muerte sacó dinero en efectivo, así como que visitó un bar de alterne.

Asimismo, el ex mánager reconoce el veto a algunos medios de comunicación, eligiendo a los que ellos consideraron correctos: «Cuando la familia Biondo comienza a lanzar información que no tenía ningún sentido, nosotros decidimos hablar con 5 medios respetables. Los contactamos y les decimos: ‘Os vamos a contar todo lo que ha pasado esa noche con las pruebas que tenemos’. Preguntaron todo lo que tenían que preguntar y contamos todo lo que teníamos que contar», dijo.

Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva / Netflix

Las reacciones al documental no se han hicieron esperar. La más frontal y contundente la dio el ex policía judicial Óscar Tarruella a este medio. En la misma línea ha ido el reputado forense español Lluís Duque en una extensa entrevista en el canal de Youtube Entrevistas con Axel: «No, rotundamente no. Mario Biondo no era consumidor habitual de cocaína. La sustancia va a la sangre y después a la orina. En criminalística, el análisis de cabello es vital, porque nos da el tiempo de consumo también. El volumen que había en el caso de Mario era insignificante, según los informes.

En este sentido, Duque señala el ocultismo que en su opinión ha tenido la productora dirigida por Guillermo Gómez: «Yo no soy un descerebrado que va diciendo cosas por ahí. Yo he mostrado las fotografías del cuerpo de Mario Biondo a muchos colegas y no tienen ninguna duda: el surco continuo que hay en la parte posterior del cuello de Mario Biondo es un surco de estrangulación. Es un surco compresivo donde ha quedado comprimida la grasa subcutánea como consecuencia de la fuerza que se ha ejercido sobre la piel. Es una ahorcadura a mano y le entrelazan el cable, porque tiene tres marcas en un lado. La productora, como mucha otra gente, tiene esas fotografías, pero no las han emitido», explica.

Lo que dice la inteligencia artificial sobre Mario Biondo

Expuestos los antecedentes de manera breve, es el momento de comprobar qué resultado arroja una búsqueda en ChatGPT, la aplicación líder de inteligencia artificial. A la búsqueda «Mario Biondo», desvela lo siguiente:

Lo que dice la inteligencia artificial de Mario Biondo

La IA no se moja y refleja las «inconsistencias» y las «preguntas sin respuesta» que han quedado en torno a la muerte del camarógrafo. Además, destaca que «podría ser necesario obtener más información para obtener una conclusión definitiva». Y finaliza: «Es importante abordar estos casos con una mente abierta y un compromiso de buscar la verdad».