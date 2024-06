La noticia del embarazo de Alejandra Rubio, de 24 años, junto a su novio Carlo Costanzia, de 31 años e hijo de Mar Flores, ha sido sin duda el tema más comentado en los últimos días, resonando no solo en los platós de televisión sino también en las redes sociales y medios de comunicación. A pesar de llevar apenas cinco meses de relación, la hija de Terelu sorprendió a todos al revelar que ya tiene tres meses y medio de embarazo. En una entrevista reciente, compartió el momento en que descubrió su estado: «No pensé que el test daría positivo tan rápido. De repente me sentí muy abrumada».

Aunque aún es pronto para conocer muchos detalles, como el sexo del bebé, Carlo ha expresado su deseo de que sea una niña, mientras que Alejandra tiene la intuición de que será un niño. En cuanto a los nombres, todavía están en proceso de decisión y no han llegado a una conclusión definitiva al respecto. Estos detalles fueron revelados por la pareja en una exclusiva para la revista Semana.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, en Ibiza. (Foto: Gtres)

Como era de esperar, la noticia ha generado un gran revuelo en los medios, con numerosas reacciones por parte de los miembros de la familia y amigos cercanos. Terelu Campos, madre de Alejandra, ya ha compartido sus sentimientos y emociones ante la próxima llegada del bebé.

Terelu Campos cuenta cómo y cuándo se enteró del embarazo de su hija

Con sinceridad y emoción, Terelu Campos compartió cómo recibió la noticia del embarazo de su hija Alejandra durante una reciente entrevista. En un momento revelador en ¡De Viernes!, Terelu describió la escena de aquella cena donde notó a Alejandra visiblemente nerviosa e irritable: «Lo de Alejandra fue de sopetón. Estaba muy nerviosa en una cena, muy irascible, ahora después de darme esa noticia entiendo la situación, claro.»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por De viernes (@deviernestv)

La noticia cogió a la futura abuela por sorpresa, quien compartió su reacción inicial con curiosidad y asombro: «Me dijo de golpe: ‘Estoy embarazada’ y yo dije: ¡Ah, vale! Pero ¿cuándo?» La confirmación del embarazo llegó mientras Alejandra y su novio Carlo disfrutaban de unas vacaciones en la zona de Levante. Alejandra decidió hacerse una prueba de embarazo, que resultó positiva. Terelu recordó ese momento con emotividad: «Estaba con Carlo pasando unos días de vacaciones por la zona de Levante. Fue a comprar un predictor y dio positivo. Ella no se lo podía creer.»

Ante la noticia, la colaboradora de programas de televisión expresó su preocupación inicial por el bienestar de Alejandra y sus planes futuros, mostrando su apoyo incondicional como madre: «Lo primero que se me pasó por la cabeza fue ¿estás bien? Y después la pregunta lógica: ¿Qué vais a hacer?». Aunque apenas conoce a Carlo, el novio de Alejandra, Terelu mencionó que le ha caído bien lo poco que ha visto de él.

Con lágrimas en los ojos, Terelu aseguró a Alejandra su apoyo incondicional, prometiendo estar presente sin reservas: «Yo voy a estar aquí, no tengas la menor duda.» En un momento emotivo, también reflexionó sobre cómo su madre, María Teresa Campos, quien falleció recientemente, habría recibido con alegría la noticia del embarazo: «Hubiera sido muy feliz.»

Terelu defiende a Alejandra ante las críticas por su embarazo: «Se ha sacrificado mucho»

Terelu también ha respondido de manera firme a las críticas hacia su hija desde que se hizo pública la noticia de su embarazo. Personalidades como Lequio opinaron que «es una irresponsabilidad tener un hijo llevando un mes con tu pareja», mientras que otros como Joaquín Prat han señalado que «Alejandra tiene que dejar de fumar ya de ya». Ana Rosa Quintana también comentó que «se quedó embarazada la primera noche, y van a vivir de hacer exclusivas, no tienen otro trabajo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por De viernes (@deviernestv)

Ante estas críticas, Terelu defendió a su hija con determinación: «No se puede decir que mi hija haya vivido de las exclusivas. Ha trabajado duramente en la noche hasta las 5 de la mañana y luego a las 8 de la mañana estaba en la universidad. Se ha sacrificado mucho».

Así es su polémica relación con Mar Flores

A finales de los años 90, la relación entre Mar Flores y Fernando Fernández Tapia terminó abruptamente, marcada por rumores que vinculaban a Mar con Alessandro Lequio y publicaciones polémicas junto al italiano. Tras la separación, Nuria González, íntima amiga de Terelu, se convirtió en el apoyo emocional de Fernández Tapia y eventualmente se casaron. Terelu mostró su lealtad hacia Nuria, afirmando: «Nuria es como familia para mí».

La modelo Mar Flores y el empresario Fernando Fernández tapia en Saint Moritz. (Foto: Gtres)

Aunque Terelu y Mar nunca han sido enemigas directas, su relación siempre ha estado distante debido a las amistades que las separan. Sin embargo, ahora que ambas están a punto de convertirse en abuelas del mismo bebé, podría surgir la oportunidad de un acercamiento entre ellas. Al ser preguntada al respecto, Terelu respondió sinceramente: «No tengo ninguna disputa con ella ni la he tenido nunca. No hemos tenido una relación y no sé si la tendremos ahora. ¿Quién sabe?».