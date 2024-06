Este próximo martes, día 18 de junio, María Teresa Campos hubiera soplado las velas por su 83 cumpleaños. Una efeméride que seguro no pasará desapercibida por sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, quienes en la víspera del día en cuestión han organizado una misa en honor a la que fuera presentadora de ¡Qué tiempo tan feliz!. María Teresa Campos falleció el pasado día 5 de setiembre a los 82 años de edad, a consecuencia de una insuficiencia respiratoria aguda -sumada a un grave deterioro cognitivo-, que la mantuvo ingresada varios días en el Hospital Fundación Jiménez Díaz.

El tributo en memoria de María Teresa Campos ha tenido lugar a las 20:00 horas en la Parroquia Santa María de Caná, situada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón que, eclesiásticamente, pertenece a la vicaría VII de la archidiócesis de Madrid. Se trata del mismo templo en el que ya se llevó a cabo una despedida a la veterana presentadora, también en forma de homenaje, pocos días después de su fallecimiento. Entonces, la ceremonia fue oficiada por el padre Ángel, amigo íntimo de la familia. El sacerdote y filántropo fue también, cabe destacar, el encargado de solemnizar una misa en honor a la periodista antes de su incineración, en el tanatorio de Tres Cantos de la capital madrileña.

Carmen Borrego y Rocío Carrasco, en la misa en honor a María Teresa Campos. (Foto: Gtres)

Hasta allí, sea como fuere, se han desplazado los familiares y amigos más cercanos de la eterna e inconmensurable María Teresa, entre los que se encuentran, además de Carmen Borrego y una cabizbaja y muy seria Terelu Campos, las hijas de ambas, Carmen Rosa Almoguera y Alejandra Rubio, quien ha manifestado que no entendía cómo se había enterado la gente cuando era una cita «verdaderamente íntima para ellas» -«No entiendo quién ha contado esto, no es para la prensa, es una cosa de la familia que no se tenía por qué saber», ha dicho-; Kike Calleja, Meli Camacho, íntima amiga de la periodista, Kike Calleja o Fidel Albiac y Rocío Carrasco.

La hija de Rocío Jurado, cabe destacar, se ha dejado ver especialmente emocionada con el homenaje a María Teresa Campos ante los medios de comunicación congregados en las inmediaciones del lugar expresamente para la ocasión, a los que ha atendido muy amablemente. «La echo de menos todos los días. Lo que más echo de menos es a ella entera. Se la echa de menos a ella pero no hoy todos los días. Entiendo que Terelu esté molesta si esto era algo que no tenía que filtrarse. Lo que haga la izquierda que no se entere la derecha y viceversa», ha dicho Rocío.

Rocío Carrasco, en la misa en honor a María Teresa Campos. (Foto: Gtres)

Según ha desvelado el periodista Jesús Manuel Ruiz, la misa se ha llevado a cabo este lunes, en lugar del martes 18, por «razones contractuales» que tendrían que ver con la participación de Carmen Borrego en la final de Supervivientes 2024.

Gustavo Guillermo y José María Almoguera, los grandes ausentes

No han trascendido, por el momento, demasiados detalles acerca de cómo se ha desarrollado la misa en cuestión. No obstante, LOOK ha podido confirmar que el evento ha contado con dos grandes ausencias: la de Gustavo Guillermo, quien fuera el chófer y hombre de máxima confianza de María Teresa Campos hasta sus últimos días de vida, y José María Almoguera, el nieto de la periodista.

La ausencia de José María se debería a la guerra mediática y familiar que mantiene con su madre, Carmen Borrego, desde hace varias semanas. Por su parte, Gustavo Guillermo, muy molesto, ha confirmado que no ha recibidido invitación para acudir a la parroquia. «Entiendo que no me inviten, a una la tengo bloqueada y con la otra no me hablo. Pero no entiendo que le manden un mensaje a Maite Valdelomar y no entiendo que no le manden un mensaje a Belén Rodríguez, que era como una hija para Teresa», ha aseverado.