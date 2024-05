La petición desesperada de Bárbara Rey tras la expulsión de su hijo de ‘Supervivientes 2024’

Ángel Cristo Jr. está en el ojo de la polémica luego de que, este martes, fuera expulsado de Supervivientes 2024 por haberse saltado el perímetro de seguridad y poner en riesgo su integridad física al adentrarse en zonas inexploradas de la isla. Pero del mismo modo, o más aún, también lo está, por este mismo asunto, Bárbara Rey, quien mantiene una guerra tan abierta como mediática con su hijo, desde que éste decidiera sentarse en el plató de ¡De Viernes!, en Telecinco, para hablar de su infancia y de los conflictos familiares del clan. Y es que ha sido hace escasas horas cuando la ex vedette se ha pronunciado al respecto de la decisión del concurso con respecto al joven.

«El concursante ha permanecido en paradero desconocido durante más de tres horas. Tres larguísimas horas en las que ha atravesado, además, una zona muy peligrosa (…) La situación ha generado mucha angustia a la organización y a sus compañeros hasta que al final fue localizado en perfecto estado», comenzó diciendo, de forma tajante, Carlos Sobera en Supervivientes: Tierra de Nadie. «Ángel Cristo ha incumplido una de las normas principales básicas de Supervivientes poniendo en riesgo tanto su seguridad como la del equipo que tuvo que enfrentarse a su incansable búsqueda tras más de tres horas. Tras analizar las imágenes la organización de Supervivientes ha tomado la determinación de que el concursante ponga fin de forma inmediata a su paso por el concurso», añadió el presentador con la firme decisión de la productora del reality.

Bárbara Rey, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Después de conocer esta sanción a Ángel Cristo Jr., la madre de Sofía Cristo se ha puesto en contacto con varios colaboradores de Así es la vida, a quienes ha hecho una desgarradora petición. «He visto que lo han expulsado. Muy triste todo, lo estoy pasando muy mal. Es mi hijo y lo quiero mucho, no lo ataquéis mucho, por favor. No está bien», han sido las palabras. Unas que dejarían claro que pese a la tensión que existe entre madre e hijo, ella no ha dejado de apoyar al ex concursante. «Ha sido más madre que nunca y está preocupada. Nos pide respecto hacia su hijo y hacia ella, que está sufriendo mucho», ha transmitido Carmen Borrego.

Ana Herminia también se pronuncia sobre la expulsión de su hijo

Al margen de la de Bárbara Rey, otra de las reacciones más esperadas era la de Ana Herminia, actual pareja sentimental de Ángel Cristo Jr.. La empresaria de origen venezolano se ha pronunciado a través de su perfil en Instagram. «Que les quede claro a todos que Ángel, si no lo expulsaban, iba a pagar para salir. Lo dijo bien claro, el show había terminado al comenzar el programa. Quería salir desde que fui a verle, porque no podía más con todo lo que estaba viviendo y me arrepiento de haberle convencido para que se quedara. Pero él por su team Ángel lo hizo», ha escrito previo a lanzar una seria advertencia y dejar claro que aunque para ellos esta aventura ha terminado, la «historia continuará».