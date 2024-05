El motivo por el que las demandas de Bárbara Rey aún no han llegado a manos de Ángel Cristo Jr.

El pasado mes de noviembre, Ángel Cristo Jr. concedió una demoledora entrevista con la que sentenció su relación familiar con su madre, Bárbara Rey. Si bien durante años se había mantenido alejado del foco mediático apostando por la discreción, antes de cerrar el año todo cambió, lo que provocó que se convirtiera en uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país.

Tanto es así que fichó por Supervivientes, donde continúa concursando para hacerse con el primer puesto. Sin embargo, al margen de su andadura en televisión, lo cierto es que tras varios meses de incesantes rumores acerca de que su madre y su hermana iban a demandarle, el 1 de marzo se confirmó que ambas emprenderían acciones legales por atentar contra sus derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

Ángel Cristo Jr. en una imagen de archivo. / Gtres

Sofía Cristo aclara en qué punto se encuentra la demanda

Al salir de su puesto de trabajo, Sofía Cristo actualizó en qué punto se encuentran las denuncias a su hermano, con quien ya no tiene relación desde aquella entrevista que concedió en De Viernes.

«Estamos demandando lo que pasa que si no dejan de hablar hay que seguir ampliando las demandas, por eso no llegan. Pero paciencia que todo llega, sí sí», ha confesado, revelando así la situación actual.

Sofía Cristo en las inmediaciones de Atresmedia. (Foto: Gtres)

Además, aunque si bien Ángel Cristo Jr. había dejado las puertas abiertas a una posible reconciliación con su hermana, que se ha mantenido al margen en esta guerra -pero posicionándose al lado de su progenitora-, esta situación se ha revertido por completo, quedando nulo un posible acercamiento entre ellos.

Ángel Cristo, desde Honduras, pedía a su madre que si está muerto para ella, que no le resucite. Además, declaraba que las puertas de su casa están cerradas para ella pero también para su hermana, contra quien no había cargado hasta ahora: «Cuando entré aquí decía que mi hermana tenía las puertas de mi casa abiertas. No es así. Después de haber hablado con Ana, no las tiene. Ella hizo algo muy, muy feo», comentó.

Ángel Cristo Jr. posando con su familia. (Foto: Gtres)

De esta manera, también entra en esta ecuación su mujer, Ana Herminia, de quien ni Bárbara ni Sofía quieren saber nada. La pareja de Ángel Cristo Jr. también se ha colocado en el ojo del huracán mediático. De hecho, sus palabras en el espacio de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona no han caído en saco roto porque también será demandada. «Si quieres recuperar a tu hijo, cállate», le dijo Herminia a la vedette en plena guerra familiar.