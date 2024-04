Ángel Cristo Jr. se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de esta edición de Supervivientes. Después de varias semanas de concurso recibió la visita de su pareja, Ana Herminia Illas. Un reencuentro muy emotivo en el que Ángel le pedía matrimonio. Sobre esto se pronunciaba su madre, Bárbara Rey a su llegada a Madrid tras su aparición en un programa de la televisión gallega. Al ser preguntada por los reporteros sobre si estaba siguiendo el formato, la vedete indicó que «la verdad es que sigo el concurso los jueves. Pero nada más, no tengo más que deciros». Sin embargo, sí que hizo unas declaraciones con las que acercó posturas con el televisivo. «Digo que le veo muy feliz, pues ya está contentísima», espetó.

En los últimos días, el pasado de Ana Herminia Illa se ha convertido en uno de los temas más comentados de la crónica social de nuestro país. Bárbara no quiso opinar sobre ella, pero sí insistió en que solo quiere el bienestar de Ángel Cristo Jr. «Yo no sé lo que piensa nadie, no tengo ni idea de nada, de verdad. Solamente quiero que mi hijo sea feliz y que le dure para toda la vida, dios lo quiera», insistió. «Quien tiene que estar feliz es mi hijo. Yo nunca le pregunté a mi madre cuando me enamoré de mi marido si le gustaba o no. Me enamoré», añadió después.

Bárbara Rey en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

El distanciamiento entre Ángel Cristo Jr. y Bárbara Rey

Este domingo, el concursante se ha casado en directo en Honduras con su novia. La pareja comenzó su relación hace un año y dos meses. La primera imagen de ellos juntos salió a la luz en marzo de 2023. Una estampa en la que ambos aparecían, muy sonrientes, junto a Sofía Cristo. Tres meses después acudieron a un acto en compañía de Bárbara Rey. Por aquel entonces, nada hacía presagiar que, poco después, estallaría una guerra familiar tras la polémica entrevista de Ángel en De Viernes.

Ángel Cristo Jr., Bárbara Rey y Sofía Cristo. (Foto: Gtres)

Las declaraciones de Ángel Cristo Jr.

En el formato presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, Ángel Cristo Jr. se sinceró acerca de su adolescencia y de cómo vivió el divorcio de sus padres. «Yo pensaba que era él, pero la verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. Desde que llegaba a casa del colegio, mi madre me cargaba de responsabilidades, hasta que se iba la luz del día. Le daba igual que tuviera colegio, que estudiara o tuviera exámenes. Le daba igual. Desde colgar un cuadro hasta educar a su hija con la consecuencia de enemistarme con ella, con mi hermana», contó.

Bárbara Rey durante el funeral de su hermano Salvador. (Foto: Gtres)

«Yo me convertí en el peor enemigo de mi hermana. A mi hermana la saco de toda esta historia, estoy muy orgullosa de ella y le doy mucho mérito», ha contado», añadió. Desde aquella intervención en televisión, madre e hijo se encuentran distanciados.