Carlos Sobera se pronuncia sobre su enfrentamiento con Ángel Cristo Jr.

El estreno de Tierra de Nadie, con Carlos Sobera al frente, fue líder de la noche en una gala en la que no faltó polémica y tensión. Los espectadores pudieron disfrutar de una prueba física de alto rendimiento en directo, conocieron el nombre de la primera salvada de la eliminación (Aurah Ruíz), vieron la evacuación por lesión de Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito, y hasta se produjo un tenso enfrentamiento entre el presentador y el hijo de Bárbara Rey.

Sobera tuvo que reaccionar en directo ante la actitud de Ángel después de que este se negara a realizar la prueba de recompensa y, de nuevo, cuando el hijo de la vedette no quiso leer una carta que le había enviado su madre. La misma que, según declaraciones de su novia, Ana, había recibido antes de poner rumbo a Honduras.

«Se trata de una carta muy muy especial, la carta que tu madre te ha hecho llegar, y que sé que tú has leído en privado, pero que es tan trascendental que creo que los espectadores deben conocerla, Ángel», le explicó Carlos. Este choque de informaciones, terminó provocado un incómodo momento entre el conductor del programa y el concursante.

Tras lo sucedido, Carlos ha querido quitar hierro al asunto y, al ser preguntado sobre el enfrentamiento, ha dicho: «Como están en una situación tan vulnerable todos, lógicamente su comportamiento no es normal. Están, no digo fuera de sus sitio, pero de alguna manera sí, esto les produce nerviosismo y tienen reacciones que hay que saber aceptarlas, y correr con ellas».

El presentador de Telecinco se pone en la piel del concursante para restar gravedad al asunto. «Están lejos de su familia, pasando hambre, con picaduras de mosquitos, pues es lógico que estén alterados».

Así surgió el enfrentamiento entre Carlos Sobera y Ángel Cristo Jr.

¿Qué pasó realmente? Tras felicitar al hermano de Sofía Cristo por su reciente cumpleaños, Carlos le comunicó que su progenitora le había hecho llegar un escrito en el que le pedía disculpas, a lo que Cristo Jr respondió: «A mi nadie me ha hecho llegar una carta en privado, ¿es un burofax pidiendo que no hable? Porque es lo único que he recibido de ella. No tengo nada que escuchar de mi madre. Yo no sé con quién has hablado pero no puedes tener entendido que la he leído porque no me ha llegado ninguna carta en privado de mi madre».

❌ Ángel Cristo decide no leer la carta que su madre le ha hecho llegar ❌ 📨 @carlos_sobera desvela el contenido de la misma, a la audiencia 🏝️ #TierraDeNadie1

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/Jwqm72hYmL — Supervivientes (@Supervivientes) March 12, 2024

«No me gusta nada lo que me hayáis puesto una carta de mi madre. Y os lo debo hacer saber, y es lo que pienso. Que sea la última vez, por favor» zanjó contrariado por la insistencia del presentador.

Frente a la negativa del Ángel de escuchar a Carlos leer la carta, este le pidió cerrar los micrófonos de la conexión y continuó leyendo el contenido de la carta al resto del público. Después, conectó de nuevo con el concursante quien siguió sin querer saber nada del asunto.