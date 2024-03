El sorprendente mensaje de Jesé Rodríguez a Aurah Ruiz antes de ir a ‘Supervivientes’

Ya quedan pocas horas para que Los Cayos Cochinos reciban a los supervivientes más atrevidos. A las puertas de poner rumbo a Honduras, este viernes, se confirmaba la noticia de que Aurah Ruiz sería una de las concursantes de Supervivientes. «Estoy emocionadísima, muy contenta de estar aquí y poder vivir la experiencia a tope. Ahora estoy en mi mejor momento y vengo a ganar Supervivientes. Prepárense para conocer a la verdadera Aurah», confesaba en su vídeo de presentación.

Un reto que llega a su vida en uno de sus mejores momentos profesionales, pero también personales. La de Canarias se encuentra muy feliz, con el que se ha convertido el hombre de su vida y el padre de su hijo, Nyan de 6 años. A pesar de la complicada situación que la pareja tiene que afrontar cada día, debido a la enfermedad crónica que padece el pequeño, Jesé Rodríguez se encuentra muy ilusionado con el nuevo proyecto de su mujer y le ha dedicado un emotivo mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Supervivientes (@supervivientestv)

“Te deseo todo lo mejor en esta nueva aventura. Para ti no será fácil, pero tú eres una mujer fuerte y luchadora, estoy seguro de que lo harás súper bien. A ganar, te amo”, ha escrito Jesé en sus redes sociales. Un mensaje lleno de amor y cariño, que ha acompañado junto a una fotografía en la que aparece la mujer de su vida. Asimismo, antes de que Aurah ponga rumbo a Supervivientes, han compartido algunas imágenes de las que están siendo sus últimas horas juntos.

Pese a que Jesé siempre ha querido mantenerse alejado del mundo mediático, no es la primera vez que comparte unas bonitas palabras a la madre de su hijo. «Buenas noches, bebé. Quiero decirte algo. Si estás feliz, continúa; si no estás feliz, no estás obligada a estar ahí. Me encanta verte feliz, y veo que no estás feliz. Si quieres continuar, tienes que ganar», dijo el futbolista en 2020 cuando Aurah estaba concursando en otro reality de Mediaset.

Así comenzó la relación de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez

«»Lo conocí como una persona normal. No tenía ni idea de quién era. No me importaban los futbolistas ni el fútbol, porque yo vivía en una isla en la que eso no es lo normal. Quizá en Madrid es más fácil salir y encontrarte a un futbolista, pero aquí no existe eso, o al menos en mi vida no», confesó Aurah Ruiz en un canal de Mtmad, sobre cómo conoció al hombre de su vida en 2013.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesé Rodríguez (@jeserodriguez10)

Tras varios años juntos, la pareja se casó el 2 de julio en una boda celebrada en un exclusivo hotel de Meloneras, muy cerca de Maspalomas, Gran Canaria y entre 200 invitados. El deportista y su chica dieron este paso tan importante tras haber vivido una historia de amor que comenzó en 2016, cuando él todavía jugaba en el Real Madrid. Una relación que estuvo marcada por continuas reconciliaciones, algunos desencuentros y la llegada de su hijo en común, el pequeño Nyan, de 6 años. Tras la romántica pedida de mano que protagonizaron en Dubái, el jugador de Las Palmas y la influencer vivieron un día que jamás olvidarán