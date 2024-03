El declive de Bárbara Rey: de la entrevista de Ángel Cristo Jr. a sus problemas de salud

Bárbara Rey está haciendo frente a uno de los momentos más complicados de su vida. Desde que su hijo Ángel Cristo Jr. se sentó en un plató de televisión para confesar públicamente un sinfín de acusaciones hacia su madre, de la dura infancia que esta le hizo vivir, la vedette no ha hecho otra cosa más, que ir apagando fuegos. Es por ello, que tras varios meses estando en el centro del huracán mediático, hacemos un repaso de las que han sido sus últimas polémicas más sonadas de estos últimos meses.

La entrevista de su hijo: su golpe más duro

«La casa de la Moraleja era una pesadilla. Había miedo, terror y sangre. En aquella casa entraba y salía de todo… Mi madre cargaba con toda la responsabilidad. La verdadera pesadilla era mi madre. Mi madre se gastó mucho dinero en el casino», comenzaba diciendo Ángel Cristo Jr. en ¡De viernes! sobre los años que ha vivido junto a su madre.

Ángel Cristo durante su entrevista / Telecinco

“He sido un niño maltratado. Un abuso constante por parte de mi madre y de todas las mujeres que me han rodeado… Lo único que he intentado ha sido protegerla, son cosas que no ha hecho bien, ha habido que sacarla de muchos líos y ahí he estado yo siempre”, señalaba en el plató, apuntando en todo momento a la complicada vida que ha tenido.

Unas palabras que fueron un duro golpe para Bárbara Rey y que hicieron que el distanciamiento con su hijo fuese mayor. Sin embargo, esta última semana, esto ha cambiado, ya que la vedette ha mandado una carta a su hijo pidiéndole disculpas por todo el daño que le ha podido causar. «Estimado Ángel: Por medio de la presente carta te hago llegar mi más sentido disgusto por la situación que, por querer ayudarme, os he causado a ti como al resto de la familia y amigos… He querido durante el pleito aclarar que todo se hizo para protegerme sobre la grave adicción al juego, unido a una época muy difícil para todos que os hice pasar. Asimismo, siento que esta situación se haya prolongado tanto tiempo y que ahora podemos todos dar por finalizada», sentenciaba en el texto, dejándole una puerta abierta a volver a acercar posturas.

Su recaída en el juego y su depresión

Se ha informado que la vedette ha experimentado una recaída en su adicción al juego, una lucha que en el pasado le causó múltiples problemas. De hecho, su hijo reveló en el programa mencionado que la ha visto perder «una gran cantidad de dinero» en los casinos, lugares de los que Bárbara Rey asegura no haber vuelto a participar, aunque sí se le ha visto en un bingo en Marbella.

Bárbara Rey en Marbella / Gtres

«Mi madre está en un proceso terapéutico bastante complicado, y si su vía de escape en un momento dado es irse allí. Sabiendo sus antecedentes con el juego, creo que es una alarma que quiere decir que ahora mismo no está bien», comenzó a decir su hija Sofía Cristo en Tarde AR, confirmando que su madre había vuelto a ese problema que tanto le ha perseguido.

Asimismo, aseguró que tenía otro grave problema de salud: «Está con depresión y es un desahogo para ella. Entiendo que es noticia que mi madre vaya al bingo, aunque una adicción es una enfermedad con tendencia a recaer. Me hago responsable y doy la cara, pero quiero marcar unos límites por mi salud mental, porque esto está siendo demasiado continuo y me hace sufrir, lo estoy pasando mal», zanjó en plató.

La participación de Ángel Cristo Jr. en ‘Supervivientes’

Su participación se centra en sus revelaciones sobre su familia, lo que ha desencadenado un conflicto abierto que él mismo cree que no podrá resolver y que ya ha afectado sus relaciones con otros concursantes en la isla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Supervivientes (@supervivientestv)



Por esta razón, Bárbara Rey y Sofía Cristo han decidido emprender acciones legales debido a la posibilidad de que el hijo de Ángel Cristo revele una serie de confesiones y opiniones durante su estancia en Honduras, la cual podría ser breve, ya que se encuentra entre los nominados en esta primera semana