Fue el pasado mes de junio cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco de que Bárbara Rey y sus hijos, Sofía y Ángel Cristo Jr., habían sido acusados de un presunto delito de alzamiento de bienes y debian enfrentarse a un juicio por ello. La Fiscalía, según trascendió, reclamaba a la vedette haber llevado a cabo varias operaciones financieras poniendo sus bienes a nombre de algunos familiares, entre los que se encontrarían sus hijos; para provocar una «situación de indefensión económica», y no pagar los 143.902 euros que le reclamaba la Agencia Tributaria desde los años 2006 y 2008.

La información fue negada por la propia Bárbara en un primer momento. La natural de Totana aseguró estar al corriente de sus pagos con Hacienda y dejó entrever, asimismo, que la filtración de su presunto delito se debía a la existencia de una «mano negra»: «Es mucha casualidad que sale el documental, sale la serie y ahora pasa esto cuando este tema tiene años. Las noticias o informaciones que se han filtrado inexactas», dijo. Pero lo cierto es que su versión ha dado ahora un giro de 180º.

Bárbara Rey y Sofía Cristo en la Audiencia Provincial / Gtres

Fue este miércoles cuando vimos a Bárbara Rey y Sofía Cristo a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid, junto a sus abogados, a razón de una vista oral en la que debían declarar por esta acusación. «Todo ha ido muy bien y estamos muy tranquilas. No voy a hablar del tema, pero nosotras no debemos un duro a Hacienda. Bueno, un duro no porque ya no existen los duros, pero no debemos ni un céntimo y ya está», fueron las palabras de la actriz a su salida del enclave. Unas que no hacían presagiar la resolución final del caso.

Bárbara Rey se declara culpable

Finalmente, la vedette ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid. Bárbara ha reconocido la autoría del delito y ha aceptado una condena con la que no solo evita pasar por prisión, sino también desentiende a sus hijos del caso. El fiscal solicitaba inicialmente tres años y seis meses de cárcel para Bárbara Rey y dos años y medio para sus hijos. Sin embargo, la pena se reduce ahora a un año y ocho meses, y una multa de 1.800 euros gracias a un acuerdo de conformidad. «Ha aceptado una multa de 1800 euros y una pena de prisión de un año y ocho meses que no cumplirán», ha desvelado la periodista Sandra Aladro en el programa Vamos a ver, en Telecinco, este jueves. «Ha tenido que ponerse de acuerdo su hijo con ella y aceptar esa culpabilidad», ha añadido la colaboradora.

Bárbara Rey y Sofía Cristo en la Audiencia Provincial / Gtres

El hecho de que no haya sido necesario que Ángel Cristo acuda a declarar a pesar de estar implicado en la trama, responde a que ya había firmado previsamente su conformidad con el acuerdo al que su madre pretendía llegar con la Fiscalía, Ángel, es digno de mención aquí, se encuentra ya en Honduras para participar en Supervivientes 2024 junto a otros rostros conocidos tales como Carmen Borrego -con la que ya ha protagoniza varios desencuentros durante la pre-convivencia-, Zayra Gutiérrez, Arantxa del Sol, Javier Ungría o Arkano.