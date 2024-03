La victoria judicial de Ángel Cristo Jr., gran espaldarazo en su marcha a ‘Supervivientes’

Buenas noticias para Ángel Cristo Junior, de 42 años. Apenas unas horas después de poner rumbo a Supervivientes, LOOK ha podido saber que el hijo de Bárbara Rey (74) ha viajado a Honduras con la tranquilidad de saber que la batalla legal que mantenía con la madre de su hija y por la que la custodia de la menor está en jaque, ha sido archivada. Un complicado episodio de su pasado que salió a la luz cuando intervino, el pasado mes de noviembre, en ¡De viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco.

Ángel Cristo Jr. pone rumbo a ‘Supervivientes 2024’ / Gtres

Explicó, sin entrar en detalles, que el pasado verano le pidió ayuda a su madre para poder pagar a los abogados de todo el proceso judicial por la custodia de su hija. «Le dije que hablara públicamente para que yo pudiera contar algo que no tenía nada que ver con esto. Obviamente, para conseguir dinero. Le he pedido ayuda y que contase algo que está pasando. Me divorcié en 2020 y sabe lo que estoy viviendo. Tengo una denuncia de violencia de género archivada. En 2023 me denuncia (su ex pareja) sin motivo aparente», argumentó.

Poco después, Pilar Vidal contó que Ángel Cristo Jr. tenía una denuncia por violencia de género de la madre de su hija por la que llegó incluso a estar en el calabozo. Ahora, este medio puede confirmar que dicha denuncia ya fue archivada, provisionalmente, en abril del año pasado, pero la denunciante, y el ministerio fiscal de oficio, recurrieron el archivo. Fue hace solo unos días, el pasado 29 de febrero, cuando la Audiencia Provincial de Madrid falló confirmando la anterior sentencia y archivando la causa. Sin duda, una buena noticia para Ángel Cristo Jr. que hará que su estancia en el reality sea algo más placentera, ya que era un tema que le generaba una gran preocupación.

Ángel Cristo Junior en el aeropuerto / Gtres

El Tribunal asegura, en función de los razonamientos jurídicos, que «no existen indicios incriminatorios suficientes contra el investigado» porque los motivos de la denunciante con los que acusa al denunciado, que son; insultos, acoso telefónico y maltrato físico, no quedan demostrados. Dicha denuncia era el arma que utilizaron desde el entorno de Bárbara Rey para intentar que Ángel Cristo Jr. optara por el silencio y la discreción, algo que, finalmente, no pudieron evitar.

Es ahora, cuando también cobran un mayor significado las palabras de Bárbara Rey tras la demoledora entrevista de su hijo. «Tengo dolor porque sé que le van a hacer daño. No sabes dónde te has metido, que Dios te proteja, te ampare y te ayude», dijo en una llamada en Espejo Público. En la línea de lo anterior y una vez situados en contexto, las palabras de Bárbara Rey iban encaminadas hacia el pasado de su hijo. Un pasado que ha estado marcado por esta delicada situación.

Una reaparición estelar en televisión

Prometía ser un testimonio desgarrador y así fue. Han pasado cuatro meses desde que Ángel Cristo Jr. rompió con su eterno blindaje para convertirse en uno de los personajes del papel cuché de máxima actualidad. Han sido muy pocas, pese a la popularidad de su familia, las ocasiones en las que Ángel ha intervenido en la televisión y, en general en los medios de comunicación. Durante aquella entrevista, Ángel Cristo (hijo) explicó que su infancia había sido una «verdadera pesadilla». «Mi casa era un infierno, eran constantes peales, acompañadas de gritos, miedo y sangre. Mi padre no supo gestionar estar con una mujer como mi madre, ella era muy moderna para la época. Mi miedo era que no mataran a mi madre», reveló

Ángel Cristo Jr en ‘¡De viernes!’/ Mediaset

Ángel recordó cómo fue el momento en el que su madre recuperó la custodia de sus hijos y él se convirtió casi en un esclavo para ella. «Yo pensaba que era él, pero la verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre», dijo. Un testimonio que dejó completamente abatida a la vedette, quien se mantiene alejada del foco mediático tras haberse pronunciado en contadas ocasiones con la prensa.