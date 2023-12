Ángel Cristo Jr. responde a su madre y a su hermana: «Están jugando muy sucio»

Ángel Cristo Jr. contraataca de nuevo. Después de las contundentes declaraciones que ofreció el pasado 24 de noviembre en el estreno del programa ¡De viernes!, el hijo mayor de Bárbara Rey volverá a sentarse esta noche, en el plató del espacio televisivo mencionado, para responder a las reacciones públicas que han tenido tanto su madre y su hermana a sus propias palabras. «Mi familia está hablando con todos los periodistas y todos los colaboradores dándoles información que solamente podrían darles ellos», comienza a decir en el avance lanzado por la cadena de Fuencarral.

Ángel Cristo Jr en ‘¡De viernes!’/ Mediaset

«Están jugando muy sucio y no están contando la historia como es. Lo están contando todo como les conviene para que yo quede completamente desacreditado», prosigue. No obstante, confirma lo que Bárbara transmitió a los medios y es que, efectivamente, la vedette se puso en contacto con él tras conocer el contenido de la entrevista: «Mi madre me escribió un mensaje donde ponía: ‘No sabes dónde te has metido’».

El mismo día que salía a la luz la esperada entrevista de Ángel, Bárbara Rey recibía un nuevo varapalo emocional tras enterarse de que su hermano, enfermo de cáncer, había fallecido en la residencia de mayores de la localidad murciana en la que vivía. Bárbara no dudó en trasladarse hasta allí, algo que su primogénito también ha criticado en esta segunda parte de la entrevista: «No consigo comprender como ha tenido el valor de presentarse en el tanatorio de mi tío, sabiendo ella perfectamente las cosas que ha hecho», apuntaba.

Bárbara Rey en Murcia tras la muerte de su hermano / Gtres

Las respuestas de Sofía Cristo y Bárbara Rey

Las palabras de Ángel Cristo Jr. vuelven a posicionarse completamente en contra de los pasos dados tanto por su hermana Sofía, como por su madre, Bárbara Rey, en los últimos días. Ambas han atendido a numerosos medios de comunicación para defenderse de las acusaciones de Ángel, las cuales señalan multitud de escenas y situaciones complicadas que supuestamente vivió el clan en un pasado. Aprovechando su presencia en el plató de Espejo Público como colaboradora, Sofía se mostró completamente devastada tras la entrevista de su hermano: «No vi el programa y lo poco que pude ver era devastador y muy incierto. Yo siempre me he enterado de lo que pasaba en mi casa y cómo me enteraba demasiado me refugié en ciertas cosas”, sostenía.

Sofía Cristo en el plató de ‘Espejo Público’/ Atresmedia

Por su parte, Bárbara Rey también ha participado en diferentes formatos televisivos, a través de llamadas telefónicas, donde se ha mostrado muy preocupada tras el paso que ha decidido dar su hijo, generando un gran huracán mediático con su familia como protagonista. «Mi hijo es mi hijo y lo seguirá siendo hasta que me vaya de este mundo. Tengo un gran dolor porque sé que le van a hacer daño», reconocía en el programa de Atresmedia presentado por Susanna Griso.

«Llevaba mucho tiempo llamándole sin saber nada de él y le dije ‘no sabes dónde te has metido’. Que Dios te proteja, que Dios te ampare y que Dios te ayude porque hay cosas que uno ya no puede hacer y no están a mi alcance», sostenía, añadiendo que la personalidad de Ángel era mucho más frágil y débil que la suya y la de Sofía y que por eso sabía que esta situación le iba a terminar haciendo daño.