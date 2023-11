Ángel Cristo relata cómo captó a su madre con el rey Juan Carlos: «Estuve 3 horas haciendo fotos íntimas»

Desgarrador, espeluznante o sobrecogedor han sido algunos de los adjetivos que se han utilizado en las crónicas periodísticas para definir el relato de Ángel Cristo. El hijo de Bárbara Rey protagonizó hace unos días una esperadísima entrevista en el flamante programa de Mediaset, De Viernes, para acabar así con décadas de silencio. Su relato fue un jaque a su madre, que desde entonces tan solo ha acertado a encomendarse a ayuda divina para su hijo y a parapetarse en el miedo a las consecuencias.

Segunda parte de la entrevista a Ángel Cristo, este viernes 1 de diciembre a las 22:00h en #DeViernes https://t.co/U8Q7GkTvPT — Telecinco (@telecincoes) November 29, 2023

Si la primera parte generó un interés disparado, la segunda entrega de esta entrevista aspira a no quedarse muy lejos. La cita será este viernes 1 de diciembre, a las 22.00 horas y en Telecinco. El hijo del mítico domador de leones continúa avanzando en los pasajes de su vida de manera autobiográfica. Después de contar cómo se empeñaba su madre en la educación de sus hijos, cómo era la vida «de pesadilla» en La Moraleja o las adicciones de su hermana, en esta ocasión, desvela los detalles de la relación entre Bárbara Rey y Juan Carlos I.

Ángel Cristo Jr. articula un discurso sólido: «Mi madre toma la decisión de hacerle unas fotos al Rey. Se esconden unas cámaras en la habitación, otra en el comedor…Estoy durante unas 2-3 horas haciendo fotos íntimas. A mi madre se le entregan entre 25 y 30 millones de pesetas. En ese momento tienes mucho miedo. Un niño no tiene que ver a su madre desnuda con otro hombre».

Sofía Cristo, Ángel Cristo y Bárbara Rey en un evento en Madrid/ Gtres

En pocas líneas, el hermano de Sofía Cristo desvela que su madre lo usó para que captara fotografías comprometidas suyas mientras mantenía relaciones íntimas con el rey emérito. Tan crudo como cierto. ¿Obtendrán estas declaraciones respuesta por parte de Bárbara Rey? Hasta el momento, la vedette ha mostrado su tristeza palpable y también un discurso con aroma de aviso vestido de cierta amenaza: «Que dios te ampare y te proteja, no sabes dónde te has metido».

Mientras que llega la segunda parte de la entrevista de Ángel Cristo, su hermana Sofía sigue restando días al calendario de sus colaboraciones televisivas en Espejo Público. En las últimas horas se desmarcaba de haber sido el chivo expiatorio de su hermano: «No he dado información de nada».

Sofía Cristo en ‘Espejo Público’ / Antena 3

Anteriormente, Sofía se había mostrado abatida tras ver cómo su familia saltaba por los aires: «Me indigna todo lo que ha dicho. Él tiene derecho a contar lo que quiera… si le hace falta el dinero o no, tampoco voy a entrar. Solo espero que le ayude. Creo que mi hermano necesita ayuda y yo le tiendo la mano. Me parece todo surrealista. A lo mejor lo que necesita es ayuda y no dinero, pero es libre de hacer lo que quiera. Yo nunca voy a soltar la mano de mi madre. Antes renunciaría a todo solo por ver a mi madre bien. ¿Por qué? porque mi madre ha sido la mejor del mundo para mi y para mi hermano».