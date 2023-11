Sofía Cristo reaparece devastada tras la entrevista de Ángel Cristo: «A lo mejor necesita ayuda y no dinero»

Sofía Cristo ha reaparecido públicamente menos de 72 horas después de la entrevista bomba que su hermano Ángel Cristo concedió al flamante -y exitoso- programa De Viernes. El estremecedor relato del hijo de Bárbara Rey ha puesto de manifiesto que no es oro todo lo que reluce en la familia y que su vida no ha sido un camino de rosas, entre otras cosas, por la crianza de su madre durante su infancia y adolescencia.

Orfidal en el biberón, chantaje a Juan Carlos I o la adicción de su hermana a las drogas compusieron un testimonio desgarrador que ha removido conciencias. La primera la de una Sofía Cristo que ha vuelto a su trabajo este lunes para dar su primera declaración tras las palabras de su hermano. Todos los focos en Espejo Público han ido a parar a la figura de la Dj.

Sofía Cristo, en ‘Espejo Público’ / Atresmedia

La hija de la vedette y el domador estaba absolutamente rota, destrozada y sin fuerza para expresarse. No obstante, consiguió armar un discurso que se sitúa en las antípodas de lo que contó su hermano. «Estoy en una constante montaña rusa. No quiero hablar de él. Solo te puedo hablar de mí, de cómo me siento, cómo he vivido yo las cosas. Ha sido una semana muy intensa para mí. No estoy de acuerdo en muchas cosas (…) La situación me genera ansiedad», empezó diciendo.

Sofía Cristo no comprende que su hermano haya sido capaz de llegar a protagonizar una entrevista de esta índole: «Siento mucha pena de ver cómo se puede llegar a algo así. Para hacer algo así no puede estar bien. A veces tengo ira y rabia…Para decir esa cantidad de barbaridades…No vi el programa y lo poco que pude ver era devastador y tan incierto. He contado muchas veces mi historia dejándome cosas que jamás voy a contar. Decidí hacer otro tipo de televisión. Yo siempre me he enterado de lo que pasaba en mi casa y cómo me enteraba demasiado me refugié en ciertas cosas», contó.

Sofía Cristo sentencia a su hermano: «Necesita ayuda»

Sofía estaba noqueada en plató, pero eso no le impidió desmontar a su hermano para evidenciar que necesitaba ponerse en manos de profesionales en vez de facturar por contar su historia: «Me indigna todo lo que ha dicho. Él tiene derecho a contar lo que quiera… si le hace falta el dinero o no, tampoco voy a entrar. Solo espero que le ayude. Creo que mi hermano necesita ayuda y yo le tiendo la mano. Me parece todo surrealista. A lo mejor lo que necesita es ayuda y no dinero, pero es libre de hacer lo que quiera. Yo nunca voy a soltar la mano de mi madre. Antes renunciaría a todo solo por ver a mi madre bien. ¿Por qué? porque mi madre ha sido la mejor del mundo para mi y para mi hermano», explicaba.

Ángel Cristo posando / GTRES

En cierto modo, Sofía Cristo se siente traicionada por su hermano: «A mi madre se le había dado el reconocimiento como madre, artista, mujer maltratada, ser humano… es una mierda en realidad lo que ha pasado, nos ha caído como un jarro de agua fría. Hace un mes él estaba bien y yo hablaba con mi hermano, igual no es una relación súper continuada porque básicamente yo tengo mucho trabajo pero siempre que me llama estoy y al revés aunque cada uno tiene su vida. De hecho, el pasado agosto ha estado con su novia en casa de mi madre y con la hija de la novia».

Además, Sofía considera que el agravante de su adicción a las sustancias tóxicas fue por la situación que se vivía en su familia: «Me he enterado mucho y bien de lo que pasaba en casa y tal vez por eso me refugié en esas cosas (las drogas)», comentó.