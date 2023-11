El cambio de actitud de Bárbara Rey: del silencio al cuestionamiento de su hijo

Bárbara Rey se encuentra atravesando una de los momentos más complicados de su vida. El pasado viernes, el programa ¡De Viernes! se estrenaba en la parrilla de Mediaset con una inesperada entrevista concedida por Ángel Cristo Jr., hijo mayor de la conocida vedette. Sus contundentes declaraciones no han dejado indiferente a nadie y la reacción de una de las implicadas, Bárbara Rey, ha experimentado un cambio de 180º según se ha ido conociendo íntegramente la entrevista televisiva del mencionado.

Tras lanzarse el avance de la entrevista, Bárbara Rey fue sorprendida por los medios mientras se encontraba en su residencia de Marbella, y alejándose de su habitual actitud pública, prefirió optar por el silencio ante los medios, reiterando que no iba a hablar nada que hiciese referencia a las declaraciones de su hijo. Sin embargo, tras emitirse la polémica entrevista, la forma de actuar de Bárbara cambió del silencio al cuestionamiento de su hijo.

Bárbara Rey en Totana, Murcia/ Gtres

Coincidiendo con la muerte de su hermano, Bárbara Rey atendió a los medios a la salida del tanatorio de la localidad murciana de Totana y dejando a un lado la discreción por la que había optado en un principio, decidió responder a lo contado por su hijo en televisión: «Solamente hay una cosa que quiero decir. Para mí mis hijos han sido lo más importante en mi vida siempre. No he rehecho ni siquiera mi vida por mis hijos», comenzaba a decir en forma de defensa. Aunque en un principio parecía que iba a optar por seguir la misma línea, lo cierto es que finalmente decidía poner en duda las palabras de Ángel, asegurando que sus hijos habían estado viviendo en internados durante mucho tiempo: «Cuando uno está interno no está en casa», zanjaba.

Al mismo tiempo que cuestionaba lo pronunciado por su primogénito, Bárbara aprovechaba su interacción con los medios para hacer una petición personal acerca de su hija Sofía, por la que pide respeto con todo lo ocurrido: «Mi hija está muy mal. Siente adoración por mí y yo por ella, por supuesto. Me quiere con locura y cualquier cosa que a mí me pueda hacer daño a ella le afecta muchísimo y os pido que la dejéis tranquila», concluía.

El inquebrantable apoyo de Sofía Cristo a su madre

Sofía cristo en un acto sobre adicciones organizado por Gaex Torrevieja/ Gtres

Dando credibilidad a las palabras de su madre, Sofía Cristo también ha confirmado que tanto ella como su hermano estuvieron internos durante gran parte de su infancia y adolescencia. Lo ha hecho justo después de participar en un acto sobre adicciones organizado por Gaex Torrevieja, una asociación creada por ex adictos. Allí, en medio del revuelo mediático en el que está situada, Sofía ha contando su propia experiencia personal con este tipo de sustancias, uno de los puntos más duros que ha tratado su hermano en su primera entrevista en televisión. «El éxito de la recuperación es hacer lo que tú quieras, cuando quieras, como quieras y sin tomar. Y ahí está la prueba. Todo esto lo he conseguido porque he dejado las drogas. Si no, estaría muerta y no estaría aquí hoy», comentaba.