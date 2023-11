Ha llegado el día. Esta noche, se estrena el nuevo programa de Mediaset ¡De viernes! y, tal y como se ha avanzado en las últimas horas, uno de sus primeros invitados será Ángel Cristo Jr. Así, el nuevo formato de Santi Acosta y Beatriz Archidona llegará a la parrilla de la cadena de Fuencarral con una entrevista bomba del hijo de Bárbara Rey, donde hablará largo y tendido sobre los polémicos episodios familiares que ha vivido desde su infancia.

«Mi madre era la verdadera pesadilla de esa casa», «Mi hermana no se enteraba de nada porque estaba todo el día drogada», «La casa de la Moraleja era un infierno con peleas, gritos y sangre». Estas son solo algunas de las declaraciones que ha avanzado el espacio televisivo mencionado y, aunque todavía no ha salido a la luz la entrevista completa, lo cierto es que ya son muchas las conjeturas que señalan que las palabras del primogénito de la vedette podrían dinamitar del todo la relación entre madre e hijo.

Sofía Cristo, Ángel Cristo y Bárbara Rey en un evento en Madrid/ Gtres

Como era de esperar, desde que se ha conocido que Ángel Cristo Jr se sentará en el plató del nuevo formato de Telecinco, los pasos de Bárbara Rey y Sofía Cristo han sido unos de los más buscados del momento. Sin ir más lejos, esta última, para sorpresa de muchos, ha decidido tomar parte en la guerra que parece estar a punto de estallar entre su madre y su hermano.

Después de una larga jornada de trabajo en Sevilla, donde se ha cruzado con varios periodistas con quienes no ha querido pronunciarse sobre el asunto, Sofía regresaba a su casa de la capital y, pese a lo cansada que se encontraba del viaje, decidía contestar a la prensa sobre las polémicas declaraciones que su hermano ha decidido dar por primera vez en televisión. «Yo nunca voy a hablar mal de mi hermano. No estoy de acuerdo con nada de lo que ha hecho. Me parece muy injusto y mal», decía.

Sofía Cristo en su casa de Madrid/ Gtres

Cuando le preguntaron sobre si los problemas económicos habrían sido el principal motivo que ha obligado a su hermano a conceder dicha entrevista, Sofía se ha mantenido firme en su respuesta: «No tengo ni idea y que cada uno haga lo que necesite hacer en su vida y allá con su conciencia». Siguiendo la misma postura, la DJ ha asegurado que jamás justificaría una actitud así y, como era de esperar, lanzó un mensaje de apoyo a su madre: «Para mí, mi madre es la mejor madre del mundo. Para mí, mi madre es Dios. Es que lo he dicho siempre. Creo que está muy claro y quien nos conoce…», concluía.

Bárbara Rey, en shock y abatida

Por su parte, Bárbara Rey también se ha visto rodeada de la prensa en las últimas horas, pero lejos de contestar ningún tipo de provocación, ha decidido no hablar al respecto. Aunque en un principio comentó que quería mucho a su hijo y que eso mismo le impedía poder hablar del asunto, según iba recibiendo las preguntas de los reporteros, su rostro mostraba cierta tristeza que dejaba entrever el difícil momento que estaría atravesando tras situarse, de nuevo, en medio del ojo del huracán mediático.