Quedan escasas veinticuatro horas para que Ángel Cristo Jr. rompa su silencio y conceda su entrevista más esperada en el estreno de De Viernes, el nuevo programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para las noches de Telecinco. Las mismas, sea como fuere y curiosa o estratégicamente, para que, a su vez, Bárbara Rey se siente, junto a su hija, en el estreno del nuevo podcast de la Dj con la psicóloga, Inés Bárcenas, para Gosua Films. Una productora dedicada principalmente al management de actores y actrices españoles, así como al de directores, guionistas y músicos.

Ha sido hace escasos minutos cuando Sofía Cristo ha hecho pública la noticia a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de trescientos mil seguidores. «Mañana estrenamos nuestro nuevo podcast Adictos y Neuróticos. No os podéis perder el primer episodio con Bárbara Rey», ha escrito junto a un vídeo resumen del primer episodio del formato en el que se define a sí misma como «adicta recuperada» de todas las conductas problemáticas «que existen en la sociedad moderna», y donde, además, se escucha parte del testimonio de Bárbara Rey. «Uno no piensa que tiene ningún problema cuando va a jugar y aquello fue mi ruina», dice.

Stories de Instagram de Sofía Cristo e Inés Bárcenas / Instagram

Fue en 2014, cabe recordar, cuando Bárbara Rey se sentó en Sálvame Deluxe y confesó ser adicta al juego. La ex mujer de Ángel Cristo contó que su adicción comenzó cuando con apenas dieciocho años, entró a un bingo y jugó el cartón premiado. «El bingo es muy peligroso. Las personas que se obsesionan con el bingo han perdido hasta propiedades. Yo iba a primera hora y hasta que cerraban. Soy una persona muy solitaria. No te puedo dar una cifra porque me he gastado mucho en muchos años, pero más de un millón de euros», contó.

Del mismo modo, Bárbara aseguró que su adicción se disparó cuando contrajo matrimonio con Ángel Cristo y celebró su luna de miel en Las Vegas. «Cuando mas me he gastado ha sido cuando estábamos casados. solo se me ha acusado a mi. Gastamos más dinero de lo que teníamos. Ángel regalaba fichas de 100.000 pesetas».

Bárbara Rey en el Festival Starlite de Marbella / Gtres

Ángel Cristo sobre su madre, Bárbara Rey: «Mi madre chantajeó al Rey»

La entrevista de Ángel Cristo en De viernes se espera que esté llena de titulares, pues de acuerdo con el avance que ha publicado ya Telecinco, el hijo del domador hablará largo y tendido de su vida; desde su infancia entre «drogas, alcohol y prostitutas», hasta la mediática historia de amor entre Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos I, y su relación actual con su madre y Sofía Cristo. «La habitación de mi madre estaba llena de dinero en efectivo que provenía de unos pagos que se le hacían por el chantaje al Rey (…) Yo hice fotos de mi madre y el Rey Juan Carlos», revela Ángel. «Mi hermana no se enteraba de nada de lo que ocurría porque estaba todo el día drogada. Cogía el dinero para pagar las drogas del cuarto de mi madre».