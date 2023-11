Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey, rompe su silencio por un motivo de peso

La vida de Bárbara Rey ha servido de inspiración para el hilo argumental de una famosa serie de televisión. Pero, ¿qué piensan sus hijos de todo esto? Sofía Cristo está acostumbrada a llamar la atención de la prensa, de hecho ha participado en varios concursos y ha protagonizado numerosas portadas. El problema es que su hermano Ángel es bastante más discreto, siempre intenta estar en un segundo plano y nunca se ha animado a dar un paso adelante hasta ahora. ¿El motivo? Se lleva hablando de él desde que nació y considera que ha llegado el momento de romper su silencio.

Ángel Cristo tiene una buena razón para hablar: quiere dar la cara por su madre y explicar algunas informaciones que los espectadores han dado por hecho y que no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, la historia que Bárbara Rey mantuvo en secreto con Juan Carlos I. Han acusado a la vedette de haberse aprovechado de esta estrecha amistad, pero lo cierto es que ha estado guardando el secreto durante años. Ángel quiere poner el valor el esfuerzo que ha hecho su progenitora por no entrar en ciertas provocaciones y ese es el motivo por el que ha decidido dar una entrevista.

Ángel Cristo en ‘De viernes’ / Telecinco

Telecinco está a punto de estrenar un programa llamado De viernes que ocupará el puesto que antes tenía Viernes Deluxe. La diferencia es que en este espacio participarán cinco reputados periodistas cuya identidad todavía no ha visto la luz. La organización ha prometido que será un auténtico bombazo, aunque de momento no se saben demasiados detalles. Estos colaboradores tendrán oportunidad de preguntar a Ángel Cristo sobre los aspectos más desconocidos de su trayectoria.

Ángel Cristo apoya a Bárbara Rey

Ángel Cristo es consciente de que la vida de Bárbara Rey no ha sido fácil, en contra de lo que pueda parecer. Su hermana Sofía explicó en Telecinco que el público está muy equivocado y que hay muchos rumores que no se ajustan a la verdad. «Nosotros vivíamos en una mansión, pero estaba vacía porque no había dinero y vendimos los muebles», comentó la DJ durante una de sus intervenciones.

Ángel Cristo con Sofía Cristo y Bárbara Rey / GTRES

Ahora le toca el turno a Ángel, quien ha aceptado la propuesta de Telecinco para participar en el programa que presentarán Santi Acosta y Beatriz Archidona. Santi tiene mucha experiencia en la crónica social, por eso su presencia en el proyecto es garantía de éxito. Recordemos que durante muchos años tomó las riendas de Salsa Rosa, un formato que ha hecho historia en la pequeña pantalla y que fue el antecesor de muchos otros que intentaron copiar su esencia.

Las palabras de Ángel Cristo en el nuevo programa de Telecinco

Bárbara Rey con sus hijos / GTRES

MURCIA 16062010

De viernes ha iniciado su campaña de promoción. Los directores han prometido que darán grandes exclusivas, como por ejemplo la entrevista inédita de Ángel Cristo. Será la primera vez que profundice en ciertas cuestiones en las que nunca se ha pronunciado debido a su discreción. «Todos han hablado y ahora me toca a mí», declara al respecto.

Mientras tanto, Antena 3 continúa emitiendo Cristo y Rey, una serie basada en la historia de amor que Bárbara Rey tuvo con el padre de sus hijos. Cuando se conocieron él era el domador más famoso de España y ella la vedette más cotizada, por eso se convirtieron en la sensación del momento. El problema es que esta relación no terminó bien, a pesar de que Bárbara se ha esforzado por quedarse con un buen recuerdo.