Semana difícil para Barbara Rey. Hace solo dos días se confirmaba que este viernes se emitirá una entrevista bomba de su hijo, Ángel Cristo Jr., en la que, además de contar acontecimientos inéditos hasta el momento de la vida privada de su familia, el joven arremete duramente contra su madre asegurando que durante su infancia en la casa de La Moraleja, «la verdadera pesadilla» no era su padre, sino la propia Bárbara. Ante tales declaraciones, la actriz era preguntada hoy en Marbella y se mostraba verdaderamente en shock.

Bárbara Rey no ha querido hacer declaraciones sobre la entrevista de su hijo / Gtres

Pocas son las veces en las que Bárbara Rey no ha contestado a los medios de comunicación. Siempre que no quiere dar una respuesta concreta sobre el tema por el que es preguntada, saca a relucir su lado más irónico dando cuenta del dominio que tiene de los medios desde que era joven. Sin embargo, la imagen de hoy de la vedette distaba mucho de lo que estamos acostumbrados a ver. Seria, con la mirada al frente y sin querer pronunciar una palabra, Bárbara solo conseguía disculparse con la prensa asegurando que no iba a hacer declaraciones. «Os agradezco mucho pero yo no voy a hablar absolutamente nada. Gracias», decía, aunque lo peor llegaba después.

Y es que los reporteros querían saber qué pensaba Bárbara sobre el adelanto de la entrevista que Telecinco emitirá mañana en el estreno de ¡De Viernes!, un programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. Pero cuando la prensa ha reproducido algunas de las frases de Ángel Cristo Jr. en contra de su madre, esta casi se echa a llorar. La primera de ellas hacía referencia a que Bárbara había sido la verdadera pesadilla en su casa mientras que la segunda versaba sobre la dura infancia de su hijo.

Bárbara Rey, hoy en Marbella / Gtres

«Mi madre, desde que llegaba a casa del colegio, me cargaba de responsabilidades hasta que se iba la luz del día. Daba igual que tuviera que estudiar o que tuviera exámenes», explica Ángel en la entrevista. «La casa de la Moraleja es un verdadero infierno. Muchas peleas, muchos gritos, mucho miedo y sangre. El miedo es que no maten a tu madre. Mi padre se descontrola muchísimo más. En esa casa empezó a entrar y salir gente, drogas, alcohol, prostitutas…», detalla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angel Cristo (@angelcristojr)

Dispuesto a contar su historia, Ángel no duda en contar intimidades muy duras sobre su madre y sobre su hermana Sofía. «Yo he visto a mi madre gastarse mucho dinero en el casino», explica antes de llegar a una de las partes más difíciles. “Desde los 13 años, mi hermana no tiene ni idea de lo que ocurre en casa porque esta 24 horas drogada. El dinero para las drogas lo sacaba del cuarto de mi madre. Ella siempre tenía mucho dinero en efectivo», llega a señalar.

Bárbara Rey junto a sus hijos, Sofía y Ángel Cristo Jr. este verano / Gtres

Cuando le preguntan de dónde salía ese dinero, el hijo de Bárbara Rey no duda en apuntar a su madre: «El dinero venía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España. Mi madre toma la decisión de hacerle unas fotos al Rey. Las fotos las hago yo. Le hago todos los carretes que puedo». Además, confiesa que él mismo reveló las supuestas imágenes tomadas al Rey Juan Carlos para no tener que hacerlo en un laboratorio externo.

Pero esto es solo un adelanto de lo que se emitirá mañana en Telecinco y ante lo que Bárbara se ha mostrado totalmente abatida. Según ha desvelado Makoke en Así es la vida, la actriz está destrozada. La ex de Kiko Matamoros aseguraba haber mantenido una conversación con ella en la que la actriz le ha dicho que «no va a decir jamás nada malo de su hijo».