Bárbara Rey, a corazón abierto sobre su idilio con Juan Carlos I: «Le mandé a la mierda»

Después de haber tenido oportunidad de recibir a Edurne, El Hormiguero se ha vestido nuevamente de gala para dar la bienvenida a uno de los personajes del momento. Este no es otro que Bárbara Rey, que últimamente ha vuelto a situarse en el centro de todas las miradas al haber salido a la luz una serie que rinde tributo a su vida, y por ende, a su historia de amor con Ángel Cristo. Una grabación que ha sido bautizada como Cristo y Rey y que está siendo un rotundo éxito en la plataforma online de Antena 3, motivo por el que pronto saldrá a la luz Una vida Bárbara, una docuserie sobre su vida que podrá verse en abierto.

Como no podía ser de otra manera, la vedette ha querido sentarse frente a Pablo Motos para someterse a todas y cada una de sus preguntas, pudiendo así resolver las dudas que pudiera tener la audiencia, entre las que estaba la de cómo se tomó que la cadena en cuestión y su equipo quisieran plasmar su vida para los espectadores: «Cuando me dijeron de hacer una serie sobre una parte de mi vida no pensé que fuera tan importante para que lo hiciera Dani Écija, estoy loca de contenta, los actores maravillosos como Belén Cuesta y Jaime Lorente. Estoy muy orgullosa de lo que han hecho y de todo el trabajo, porque he tenido la gran suerte de que se haga una serie de una parte de mi vida y de la producción que ha tenido», comenzaba explicando, para después asegurar que es «totalmente fiel a los hechos», sobre todo teniendo en cuenta que la protagonista en cuestión contó todo sobre su matrimonio con detalles desde el cariño, estando en todo momento agradecida por todas las vivencias que ha tenido a sus 73 años: «Creo que soy una superviviente y que he tenido mucha suerte en la vida, así que no considero haber sufrido mucho ni que me haya ido todo mal», zanjaba, señalando además que su madre no quiso tenerla, ya que «desde que se quedó embarazada, hizo todo lo posible por abortar».

Bárbara Rey y Juan Carlos I, un romance vox pópuli

A lo largo de la charla, el presentador no ha tenido reparo en preguntar a su invitada por su romance esporádico con el que fuera Rey de España y por cómo inició el vínculo entre ellos: «El Rey llamó por teléfono a una amiga mía mientras yo hacía una película. Vine de rodar y ella me dijo que el Rey preguntaba por mi y no me lo creí. En la primera conversación lo mandé a la mierda porque pensaba que era un cómico que me estaba gastando una broma, y él me dio un teléfono para que preguntara por Su Majestad el Rey, y efectivamente era él», indicaba, para después admitir haberse arrepentido de haber tratado así al padre de Felipe VI: «Quería que me tragara la tierra porque lo había mandado a la mierda, así que después le dije que lo sentía y él me dijo que le había pasado más de una vez (…) Luego ya siguió llamándome muchas veces antes de que nos conociéramos, así que terminamos cogiendo cierta confianza», concluía, motivo por el que finalmente decidieron citarse cara a cara: «Él me dijo de quedar en persona y yo estaba muy nerviosa y tenía mucho miedo, porque solo le había visto en los telediarios. Me dijo de conocernos y me mandó un coche oficial y finalmente le conocí, por eso conozco la Zarzuela», zanjaba, aclarando que el marido de la Reina Sofía llegó a «tirarla la caña».

Sin embargo, si algo tiene claro Bárbara Rey es que este suceso lo único que ha hecho es complicar su vida profesional: «A mí me hubiera gustado que esto no hubiera ocurrido y a mí me complicó la vida, porque mucha gente piensa que soy una oportunista». Pese a eso, la madre de Sofía Cristo sigue defendiendo la postura de don Juan Carlos y los ratos que compartieron en el pasado: «Llegué a quererle mucho, pero no te puedes enamorar de una persona así porque tienes que pensar fríamente con la cabeza».