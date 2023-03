El movimiento con el que Juan Carlos I recuerda a su hermana Margarita en su cumpleaños

El 6 de marzo es un día especialmente marcado en el calendario de los Borbones. A lo largo de este martes, la infanta Margarita ha cumplido 84 años, y no lo ha hecho sola. La hermana de Juan Carlos I ha tenido oportunidad de reunirse con sus más allegados para llevar a cabo un almuerzo familiar que no ha pasado desapercibida para los medios de comunicación.

Visiblemente contenta y haciendo gala de su simpatía, la hija pequeña de don Juan de Borbón ha querido agradecer enormemente a la prensa el cariño recibido en una jornada tan señalada, admitiendo además haber optado por festejar esta nueva vuelta al sol junto a sus seres queridos en una cita organizada en casa de su sobrina, Simoneta Gómez-Acebo. Es por ello que, teniendo en cuenta la gran amistad de la que esta última goza con Antonio Carmona, el cantante no ha querido dejar pasar la oportunidad de presentarse en el domicilio de la hija de Pilar de Borbón para cantar a la cumpleañera algunos de sus temas más destacados, haciendo así la velada mucho más amena.

Una vez ha terminado la celebración, todos los asistentes han ido saliendo del hogar de Simoneta, entre los que estaba Carlos Zurita. El marido de la infanta Margarita no podía faltar a la cita, motivo por el que también ha querido hablar con los reporteros presentes en el enclave mencionado sobre algunos detalles del cumpleaños de su esposa, admitiendo que ésta ha recibido la felicitación de su hermano, el rey emérito, y aclarando además que todos ellos tienen ganas de que el padre de Felipe VI vuelva a España. No obstante, también son conscientes de que ahora no está solo, ya que cuenta con la compañía de su nieto Froilán, lo que consideran que es una alegría para él en esta etapa y alejado de sus raíces.

Como no podía ser de otra manera, María Zurita también ha hablado con los medios sobre el cumpleaños de su progenitora, el cual considera «muy agradable», ya que su madre «está encantada» con todo el cariño que está recibiendo en su día más destacado del año. Por otro lado, también ha querido reforzar la postura de su padre con respecto a la vuelta de Juan Carlos I, demostrando que también se trataría de algo muy positivo para ella si sucediese: «Ojalá, Dios quiera».

Sea como fuere, habrá que esperar para saber si definitivamente el suegro de la Reina Letizia decide volver a España, o si por el contrario, prefiere quedarse en Abu Dabi y por ende, el que ha sido su hogar durante casi los últimos tres años en su totalidad. No obstante, en su reaparición en París con motivo de la ceremonia de ingreso en la Academia Francesa de su amigo Mario Vargas Llosa, el abuelo de la Princesa Leonor ya aclaró que «seguramente» vuelva pronto al país del que un día fue rey, pudiendo así unirse a este tipo de celebraciones junto a los miembros de la Familia del Rey.